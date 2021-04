La nouvelle éco : Eau Neuve, l'eau en carton, une première fabriquée en Ariège

La Compagnie des Pyrénées lance Ô9 (Eau Neuve) et revendique ses origines ariégeoises. Une eau disponible dans beaucoup de supermarchés dans des packs en carton.

La Compagnie des Pyrénées lance Ô9 (Eau Neuve) la première eau minérale naturelle française à impact positif. L’entreprise ariégeoise, fondée par Damien Chalret du Rieu et Sébastien Crussol, est la première entreprise française à lancer une eau minérale naturelle dans un packaging en carton constitué à 88% de matières végétales grâce à un partenariat exclusif avec Tetra Pak.

Puisée en Occitanie au cœur des Pyrénées, à 1332 m d’altitude, Eau neuve est disponible dès à présent dans près de 600 magasins occitans : en grandes surfaces chez Carrefour et Intermarché ainsi qu’en magasins de proximité. L’offre sera étendue à 2.000 magasins au niveau national en juin 2021 grâce, entre autres, à un partenariat avec Monoprix.

400 millions de bouteilles par an

L’Eau neuve est disponible dans 600 magasins occitans depuis le 6 avril 2021 dans plusieurs formats :

50 et 33cl Tetra Pack plate

1,5L rPET plate

1,25L rPET gazeuse

Le format 33cl canettes plate et gazeuse sera quant à lui disponible à partir de juin 2021. La société a déjà remporté un important contrat avec un leader de l’eau, et plusieurs contrats avec des marques de distributeurs (MDD) sont en cours de signature ce qui pourrait lui permettre d’atteindre 30 millions de bouteilles dès 2021.

Pour accompagner ces ambitions, 22 emplois directs et 100 emplois indirects ont déjà été créés par l’entreprise qui s’engage à recruter 100% de ses employés dans un rayon de 25km autour du site de production de Mérens-les-Vals. 18 nouveaux postes devraient s’ouvrir d’ici 2022.

La France grande consommatrice de bouteilles d'eau

La France est le cinquième pays consommateur de bouteilles d’eau en plastique au monde. Avec une moyenne de 96 bouteilles plastiques consommées par an et par personne en France, 25 millions de bouteilles sont jetées quotidiennement et seulement 49% sont recyclées.