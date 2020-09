La nouvelle éco : Echange de services entre particuliers grâce à l'application Boomerang créée à Reims

Vous détestez laver votre voiture, mais garder les enfants vous passionne ? L’application mobile Boomerangpropose d’échanger des services entre particuliers. Ménage, covoiturage ou encore garde d’animaux... au total 18 catégories de services sont disponibles.

L’application 100 % gratuite, créée à Reims a été lancée le 7 mai dernier. "Depuis 1 000 utilisateurs sont inscrits sur l’application", explique Éric Drillien, le fondateur de Boomerang. Ce dernier, originaire de Reims, a été accompagné par la start-up Squirrel, installée à Reims pour concevoir et développer l’application mobile. Le créateur voit grand : "l’objectif est d’atteindre la barre des 10 000 utilisateurs fin décembre 2020, puis 100 000 utilisateurs fin 2021."

Une fois l’application installée, les membres peuvent immédiatement bénéficier des services. "Nous avons mis en place un système de "crédit boomerang" dès lors que la personne créée son profil, elle dispose de trois crédits qui donnent un accès à des services gratuits", détaille Éric Drillien.

"Puis, dès qu’elle les a utilisé, elle rendra à son tour service pour avoir de nouveaux crédits", complète-t-il. L’idée était pour les concepteurs de laisser la possibilité aux personnes d’échanger des services avec l’ensemble de la communauté Boomerang.

L’application est disponible partout en France, "pour le moment, la plupart des utilisateurs sont concentrés autour des grandes villes, mais plus on aura d’utilisateurs plus la carte va s’étendre", s’enthousiasme Éric Drillien.

Des prêts de chambres et des échanges pour les vacances proposées

Deux autres formules sont également proposées par Boomerang. Boomerang BnB et Boomerang Holidays. "La première est de l’hébergement gratuit partout en France. C’est très simple des membres Boomerang mettent à disposition une chambre chez eux pour accueillir des utilisateurs. La deuxième repose sur un principe d’échange de maisons ou d’appartements partout en France", détaille le concepteur. L’application Boomerang service est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play.

