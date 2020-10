La Nouvelle Eco : Eclair Industrie à Florange se développe grâce à des purificateurs d'air

Ils ressemblent à une grande boite blanche et ont l'air tout simple vu de l'extérieur mais à y regarder de près, les purificateurs d'air distribués par Eclair Industrie sont complexes, ils coûtent entre 800 et 5.000 euros selon les modèles. Jean-Louis Atzenhoffer est chargé d'affaires dans l'entreprise : "Grâce à des capteurs, ils peuvent filtrer l'air et débarrasser les agents chimiques, bactériologiques ou virucides, notamment le coronavirus, qui se trouvent dans l'atmosphère".

Utilisables dans des bureaux, à l'hôpital et bientôt dans des bus

Ces purificateurs d'air peuvent être utilisés dans différents espaces clos, que ce soit des petites surfaces de 30 à 40 m2 jusqu'à des pièces de 120 m2 : "On les utilise dans toute type de bureaux, dans des chambres covid à l'hôpital et on va le tetser dans des bus scolaires et bus de ville", ajoute Jean-Louis Atzenhoffer.

Jean-Louis Atzenhoffer, chargé d'affaires chez Eclair Industrie Copier

Des embauches grâce à cette nouvelle activité

Eclair Industrie vend 200 purificateurs d'air chaque mois dans tout le Grand Est. Depuis le début de l'année, l'entreprise a embauché une vingtaine de personnes sur la cinquantaine de salariés qu'elle emploie actuellement, "en partie grâce à cette nouvelle activité qui marche très fort avec l'épidémie de coronavirus", reconnait le chargé d'affaires.

L'entreprise qui fabrique ces purificateurs d'air est basée à Nantes et comme ces machines sont complexes, elles ne peuvent pas être vendues directement dans le commerce, il faut des entreprises spécialisées pour les distribuer. Et une communication à développer aussi. Le ministre Alain Griset qui a rencontré ce jeudi le représentant d'Eclair Industrie sur le Salon à l'Envers, salon d'entreprise à Thionville, a promis de l'aider à ce niveau-là.