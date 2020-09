La nouvelle éco : Ecobox, pourquoi les industriels se lancent dans le recyclage des bouteilles en plastique ?

100 % des plastiques recyclés d'ici 2025. C'est inscrit dans la loi depuis cette année 2020. 2025, c'est aussi la date à laquelle l'Union européenne imposera aux industriels d'incorporer au moins le quart de plastique recyclé dans le processus de fabrication des bouteilles en plastique transparent.

Pour poursuivre ces deux objectifs, on voit fleurir des Ecobox sur les parkings des grandes surfaces. On en trouve par exemple aux hypermarchés Leclerc de Sedan et de Fagnières, Intermarché de Givet, Cora de Cormontreuil et de Villers-Semeuse

Une Ecobox, c'est une grosse armoire dans laquelle on introduit ses bouteilles les unes après les autres. Un lecteur de code barre vérifie qu'il s'agit bien de plastique transparent. La machine broye les bouteilles et délivre un bon d'achat de 1 centime par bouteille déposée.

La bouteille redevient bouteille

"Le plastique est recyclé localement pour refaire d'autres bouteilles", exlique Frédéric Laruelle, responsable des produits de grande consommation à Cora Villers-Semeuse, dans les Ardennes.

En l'occurence, l'usine Cristaline de Jandun, à une vingtaine de kilomètres de l'hypermearché, rachète cette matière première. Le site ardennais produit plusieurs centaines de millions de bouteilles d'eau par an. Ça coûte plus cher que d'acheter du plastique vierge, non recyclé, mais la réglementation va l'imposer car l'utilisation de plastique recyclé consomme deux à trois fois moins de pétrole, et émet 16 fois moins de gaz à effet de serre.

Depuis le mois de mars 2019, 776 0000 bouteilles ont ainsi été collectées sur le seul hypermarché Cora de Villers-Semeuse. Soit plus de 23 tonnes...