La nouvelle éco : Ecoloco, une marque montpelliéraine de vêtements en coton bio

Ecoloco c'est le nom d'une marque de vêtements montpelliéraine en coton bio. Comme son nom l'indique, les dessins dessus et sa fabrication mettent en avant l'environnement et l'écologie. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Mettre en avant l'environnement et l'écologie à travers des vêtements, c'est l'objectif de la marque montpelliéraine Ecoloco. Ce sont des tee-shirts et des pulls en coton bio. Les dessins représentés dessus sont souvent en rapport avec la nature. C'est le créateur de la marque qui les dessine. Entretien avec ce créateur, Frédi Guiraud.

Tous les tee-shirts que vous vendez sont en coton bio ?

Oui, je me suis rendu compte de l'intérêt du coton bio quand je bossais chez Greenpeace en 2003 au niveau social et au niveau écologique. Le coton, c'est une catastrophe et on a bossé sur le coton bio depuis 20 ans. Et maintenant, il y a des filières qui sont là.

Sur les tee-shirts et les pull que vous vendez, ce sont vos dessins ?

Je dessine sur l'écologie. J'apprécie beaucoup de dessiner des dessins engagés. Ça m'arrive de bosser la nuit. Je me réveille quand j'ai une idée. En fait, c'est ça la création. Mais ça prend beaucoup de temps. Je garde un dessin sur 10. Par exemple, j'ai un tee-shirt ou il y a des éoliennes qui transmettent des graines. Si vous voulez, les éoliennes deviennent des graines de pissenlit. Ce dessin s'appelle Graine du futur. C'était un de mes premiers dessins et l'idée, c'est que le tee-shirt est un vecteur d'idées très important. Que ce soit des idées politiques, sociales et écologiques. J'ai choisi puisqu'en fait, mon but, c'est d'apporter ma petite pierre à la prise de conscience écologique.

Cette partie écologique très importante dans vos vêtements. Est-ce que ça va avec une certaine clientèle ?

Ma clientèle, je l'appelle ma tribu. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui vont dans les Biocoop. Ce sont des gens qui sont conscients des réalités de notre société qu'il y a beaucoup de choses positives à faire et pas très difficile. C'est ce que je vends. Je ne vends pas des dessins sur le négatif, je vends des dessins positifs avec une conscience écolo et de la poésie.

On sent bien que l'écologie, c'est important pour vous. Et pourtant, vos vêtements sont quand même fabriqués en Asie. Est ce qu'il y a des raisons à ça ?

J'ai commencé en 2009. Mes fournisseurs avaient deux couleurs noir ou blanc, en coton bio. Ce n'était absolument pas fabriqué en France. Ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Par contre, c'est un commerce équitable. Le commerce équitable, c'est des filières certifiées fair wear, c'est à dire que les employés sont payés décemment et c'est ce qui se fait de mieux au niveau rapport qualité/prix. J'espère que je reviendrai sur une fabrication locale d'ici une dizaine d'années.

