La nouvelle éco - Le Beaunois Julien Ballais vise les sommets avec sa société Effyness Concept et avec sa moto

Rien n'arrête Julien Ballais et surtout pas le risque. Ce jeune chef d'entreprise s'attaque à tous les défis et fonce sur tous les tableaux. Invention, création de société, compétition sportive, Julien Ballais est positif, ambitieux et déborde d'énergie et d'idées.

La philosophie de Julien Ballais résume a elle seule le personnage. La vie est courte, il faut en profiter et tout essayer pour ne rien regretter. Cet état d'esprit volontaire et positif, on le vérifie dans tout ce que ce jeune homme entreprend. Il a imaginé un harnais équipé d'une laisse rétractable pour les chiens, décroché au passage un prix de l'innovation, fait breveter son invention, créé sa société Effyness Concept et il vise maintenant le marché européen. Même dans ses loisirs, Julien Ballais fonce. Il est aussi champion de France sur les circuits de course moto. Entretien avec ce véritable passionné de la vie.

Julien Ballais, inventeur et créateur de la société Effyness Concept à Beaune © Radio France - Christophe Tourné

Julien Ballais, vous aimez le sport et les chiens et ça vous a conduit à créer votre société Effyness Concept. Pourquoi?

Tout simplement parce que c'est né d'un désir d'innover et de développer un accessoire que je souhaitais utiliser quand je suis avec mon chien tous les jours, lorsque je fais du sport. J'ai fait comme tout le monde qui imagine un produit. Je suis rentré chez moi, j'ai tapé dans Google pour chercher et commander cet objet mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai essayé de le faire moi même, tout simplement. Au début, c'est une vague idée. On note ça sur une feuille, dans un cahier, on fait quelques schémas vulgaires. Et puis, je l'ai laissé dans un tiroir pendant quelques semaines.

Un croquis réalisé par Julien Ballais - Effyness Concept

Et ce projet, c'est quoi précisément?

J'ai inventé un harnais canin "3 en 1". C'est un dispositif de laisse rétractable intégré. L'idée, en fait, c'est de procurer un usage mains libres ou quasiment libres lorsque vous êtes avec votre chien. J'ai aussi croisé dans la rue, par exemple, une mère de famille avec une poussette dans une main et tenant celle de son petit fils de 4 ans de l'autre, avec également un sac de courses et en plus, le chien. Bref, c'est un peu galère de gérer tout ça. Et en regardant mon chien, sachant que 80% du temps lorsque je me balade avec lui, je tiens la laisse en main et que je n'ai pas besoin de l'attacher, je me suis dit qu'il peut porter la laisse lui même.

Le prototype de harnais imaginé par Julien Ballais - Effyness Concept

Vous n'êtes pas ingénieur à la base, mais c'est pourtant vous qui avez imaginé et dessiné cette laisse rétractable. Et après, que s'est il passé?

J'ai mûri cette idée seul pendant plusieurs mois. J'en ai même pas parlé. Je ne savais même pas si ça irait au bout. En plus, je ne savais même pas comment on porte une innovation sur le marché, etc... Donc, j'ai fait mes propres recherches, j'ai lu des livres et puis j'ai déposé un premier brevet, un brevet national. A partir de ce moment là, j'ai commencé à engager de l'argent et je me suis dit qu'il fallait que ça fonctionne et que j'arrive à trouver une solution pour aider d'autres propriétaires de chiens.

Le prix de l'nnovation remis à Julien Ballais pour son invention - Julien Ballais

Il faut savoir que c'est un énorme marché. Il y a 8 millions de canidés en France, beaucoup plus en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Il y a forcément quelque chose à faire. J'ai commencé à investir mon argent personnel, c'est à dire toutes mes économies. Plusieurs milliers d'euros que j'avais de côté en me disant petit à petit, plus je m'engage dans ce projet, plus il faut que ça fonctionne. Ce qui a commencé à me rassurer, c'est que le peu que je commençais à en parler et à dévoiler ce produit, d'autres propriétaires de chiens ont trouvé l'idée absolument géniale et m'ont demandé où ils pouvaient l'acheter. Si tout va bien et si l'épidémie de covid le permet, le produit sera commercialisé dans tous les points de vente spécialisés d'Europe à partir de juin juillet 2022.

Le prototype de harnais équipé d'une laisse rétractable - Effyness Concept

Quels points de vente spécialisés, les magasins canins?

Les magasins canins, les animaleries, les jardineries. Ça peut représenter jusqu'à 5.400 magasins dans toute l'Europe. Il va y voir un vrai plan marketing de lancement avec une présentation et des démonstrations en magasin. Si tout va bien aussi, mais ça, c'est un peu moins sûr, on doit aussi faire le lancement officiel au Salon interzoo à Nuremberg, en Allemagne, en mai 2022. C'est le plus gros salon international spécialisé dans les accessoires pour chiens et pour animaux, mais à cause de l'épidémie, c'est possible que ce soit annulé.

Julien Ballais est un fonceur, même sur les circuits de course

Julien Ballais a d'autres cordes à son arc avec le même goût du relever des défis car outre le fait qu'il soit inventeur et chef d'entreprise, il est aussi champion de France moto en catégorie Twin' Cup. Il y a quatre ans, il s'est relancé en compétition moto en championnat de France, donc il fait de la vitesse sur circuit.

Julien Ballais fonce aussi sur les circuits moto Copier

"C'est loin d'être facile, comme tous les sports. Si on veut réussir, il faut être à fond. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut prendre des risques. Et effectivement, en 2020, j'ai été champion de France en catégorie Twin Cup et donc là, je cours dans la catégorie supérieure qui est la Coupe de France Roadster Cup avec des motos 800 centimètres cubes en moyenne. Je roule sur une Triumph 765. J'ai terminé quatrième en 2021. Et puis, en 2022, je repars pour une ultime année où je vais tout donner. Le but, c'est le titre de champion de France Roadster Cup, ce qui me permettrait de me qualifier d'office puisque le premier est sélectionné en Championnat du monde d'endurance, donc les 24 Heures du Mans et le Bol d'or au circuit du Castellet."

