La nouvelle éco: "Egzod" la première culotte menstruelle fabriquée dans les PO

Comment éviter aux femmes de recourir aux serviettes périodiques et autres tampons ? Erika Boulic une entrepreneuse pradéenne a créé une culotte lavable et réutilisable capable d'absorber les flux menstruels. Un dessous écologique "zéro déchets" fabriqué localement via un atelier d'insertion.

C'est une petite révolution pour les dessous féminins: à la fois innovante, écologique, solidaire et locale, la première culotte menstruelle des Pyrénées orientales sera bientôt fabriquée à Prades.

Une petite innovation technique pour un grand progrès écologique

Baptisée "Egzod" cette culotte qui permet d'absorber directement les règles est le fruit de trois années de travail pour Erika Boulic une jeune entrepreneuse pradéenne :

" Le principe est simple: au niveau de l'entrejambe, il y a trois tissus techniques qui permettent de récolter les flux menstruels. C'est une culotte comme celle que l'on porte tous les jours, il n'y a pas d'odeur ni de sensation d'humidité. Tout au long de la conception, j'ai été accompagnée par une quarantaine de testeuses qui m'ont fait part de leur ressenti sur les prototypes pour finalement parvenir à créer la culotte menstruelle idéale. Elle est lavable, réutilisable ce qui permet de réduire considérablement nos déchets et de faire des économies à terme sur l'achat des protections périodiques jetables, un budget pouvant varier de 3 à 5.000 euros sur l'ensemble de la vie d'une femme."

Fabrication locale et solidaire

"Je voulais vraiment créer quelque chose qui corresponde à mes valeurs: un produit sain et écologique et fabriqué localement, voilà pourquoi cela m'a pris un peu de temps " explique Erika Boulic. Sa culotte sera donc confectionnée par un atelier de l'Aico (Association d'Insertion du canton d'Olette) qui promeut la formation et l'insertion des femmes, en partenariat avec La Manufacture de Prades et avec des textiles provenant d'un tisserand français bio.

Quant aux prix ils restent très abordables: 32€ 80 pour le modèle uni et 35€90 pour sa version sérigraphiée plus élégante, avec des dessins inspirés du cycle lunaire en référence au cycle menstruel de la femme.

Une campagne de financement participatif réussie

Le projet est dans sa dernière ligne droite. Une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule, qui déjà dépassé les 100% de l'objectif initial mais il est encore possible de passer des pré-commandes ici ou bien en téléphonant au 06.27.14.08.79.