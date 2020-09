La nouvelle éco : Ekosport s'allie à un concurrent du Puy-de-Dôme pour se développer

C'est l'un des leader de la vente sur internet d'articles de sports et de montagne. Le groupe qui possède la marque Ekosport, basée en Savoie, vient de se rapprocher d'un de ses concurrents du Puy-de-Dôme pour créer une nouvelle société : 113 Outdoor. "L'objectif est d'être plus fort à deux, tant sur la ventes par internet que dans le développement de nouveaux magasins", explique Yannick Morat, le patron de la nouvelle entreprise.

Comme s'est fait ce rapprochement avec Glisshop ?

Depuis quelques années, je suis en contact avec le patron de Glisshop. Et plusieurs fois on s'était dit, c'est dommage parce que chacun dans notre coin on fait un peu les mêmes choses, on tente les mêmes choses, on a les mêmes prestataires... Bref on se disait qu'on pourrait unir nos forces pour être plus performants. Et ça se concrétise aujourd'hui. L'idée, c'est de poursuivre notre croissance sur le web en France comme à l'étranger (40% aujourd'hui). Mais on veut aussi continuer d'ouvrir des magasins, d'ailleurs deux nouvelles ouvertures d'Ekosport sont prévues d'ici la fin de l'année.

Ce n'est pas paradoxal avec la période actuelle et le développement des achats sur internet ?

Je suis convaincu que le magasin, à un moment ou un autre du parcours client, est un passage obligé. Certains achètent un sac à dos ou des skis sur internet et veulent venir essayer des chaussures en magasin. Internet grossit certes, mais la majorité des achats se fait encore en magasins et malgré la situation sanitaire compliquée, les nôtres marchent plutôt bien.

__________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?