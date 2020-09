La nouvelle éco : elle crée un élevage de brebis à Ouessant

"Allez les filles !" Elle a la voix qui porte, et si ça ne suffit pas sa chienne Pépette se charge de faire rentrer dans le rang les brebis récalcitrantes. A 25 ans, Charlène Créac'h découvre le métier d'éleveuse sur son île d'Ouessant. Où l'agriculture est en train de repartir de zéro. "Ici il n'y a pas d'offre, enfin maintenant il y a des légumes mais en fromage et yaourts on n'a rien du tout. On fait tout venir du continent."

Pour recréer une agriculture de proximité, la mairie a fait venir un maraîcher il y a deux ans. Et lancé un nouvel appel à projets il y a plusieurs mois pour installer deux élevages en plein air. Un couple originaire de la Drôme a été choisi pour les vaches, Charlène pour les brebis. Dès le mois d'octobre, 70 bêtes vivront sur son pâturage d'une quinzaine d'hectares au nord-ouest de l'île. Des Manech, une race basque rustique qui s'acclimatera facilement au climat ouessantin.

Profiter aux locaux

Titulaire d'un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole (BPREA), la jeune femme va quitter son travail de serveuse à la Duchesse Anne (l'hôtel bar restaurant de Lampaul) pour embrasser le difficile métier d'agricultrice. Seule, elle fabriquera des fromages et des yaourts bio au lait de brebis. Une production destinée essentiellement aux Ouessantins. "Je veux mettre en avant le côté insulaire et surtout profiter aux Ouessantins, pas que aux touristes. Bien sûr ici je pourrai jouer vraiment de ce côté touristique mais je pense que c'est important de le faire pour l'ensemble d'Ouessant, ses habitants, son environnement."

Un environnement économique en pleine revitalisation. "On sent ça depuis plusieurs années, se réjouit le maire de l'île d'Ouessant Denis Palluel. D'abord beaucoup de commerces sont repris par des jeunes et puis il y a des initiatives, des projets, c'est bien. Après, ce virus ça ne tombe pas très bien. On espère que ça ne va pas casser toute cette dynamique."

Une salle de transformation et un hangar de stockage vont être aménagés d'ici au printemps. Charlène Créac'h veut démarrer sa production en avril 2021. Elle vise 10.000 litres de lait par an, un volume qui lui permettrait de sortir 400 à 500 fromages par semaine, dont une prometteuse "tome de brebis au miel d'Ouessant."