La nouvelle éco : elle envoie une paire de vieille chaussure au Premier Ministre

Certains brandissent le poing, d'autres lancent des slogans, elle a décidé d'envoyer par colis une paire de vieille chaussure au Premier Ministre Jean Castex et au ministre de l'économie Bruno Lemaire. Audrey Valentin, gérante du magasin "Les Souliers rouges" à Barr, leur a demandé de rouvrir les commerces au plus tard pour le 3 mai prochain.

"On marche sur la tête"

Elle n'est pas la seule : Matignon va recevoir 500 paires de chaussures venues de toute la France. Un mouvement baptisé "On marche sur la tête" pour demander le classement des boutiques de chaussures comme magasin essentiel.

"On se sent puni, on respect scrupuleusement les gestes barrières pour assurer la sécurité de nos clients", argumente la commerçante. Audrey Valentin veut rouvrir ses portes non pas à la mi-mai, comme l'espère le gouvernement, mais plus tôt. Car le manque à gagner s'accumule : "On est en pleine saison, de renouvellement des collections, de pointures pour les enfants... Et cela fait la troisième fois qu'on ferme nos commerces à des périodes importantes."

Le colis a été envoyé vendredi dernier. Pour le moment, pas de réponse. La boutique de Audrey Valentin est ouverte avec des ventes en click and collect. En un mois d'activité, elle réalise le chiffre d'affaires qu'elle ferait en une semaine dans des conditions normales.

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc...). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?