La nouvelle éco : elle se lance dans la production et la vente de fleurs au Bourgneuf-la-Forêt

Après avoir travaillé vingt ans dans une compagnie d'assurances, Stéphanie Leray est en train de changer de vie. "Je m'ennuyais un peu, je n'étais pas forcément très épanouie dans mon travail. Et puis est arrivé le confinement. Je me suis arrêté de travailler pour faire l'école à la maison et le travail ne m'a pas vraiment manqué.

En tout cas, pas celui ci. Et puis, je n'ai jamais réussi à retourner au travail quand il a fallu y retourner. De là à savoir ce que je voulais faire, je n'avais pas encore vraiment d'idée."

Sa passion pour les fleurs la rattrape, elle qui réalise des parterres depuis 13 ans dans son jardin du Bourgneuf-la-Forêt. "Un jour, mon mari m'a parlé du métier de floriculteur et en fait, c'est un métier qu'on ne connaît pas, un métier où on peut juste faire pousser des fleurs. Ça a commencé comme ça."

Une cagnotte en ligne pour acheter un camion et du matériel

Stéphanie Leray s'est donc lancée dans un projet de créer une ferme florale écologique dans son jardin, Les fleurs de mon moulin. "Aujourd’hui, 80% des fleurs utilisées en France sont importées." La néo-fleuricultrice a déjà planté entre autres des dahlias, des cosmos ou encore des tulipes pour les vendre au printemps chez elle et sur les marchés.

Mais pour cela, il faut une serre, un camion... Stéphanie Leray a donc lancé une cagnotte en ligne pour financer son projet. Elle a déjà récolté plus de 3 200 €.