La nouvelle éco : elle vend tourtes et pâtés lorrains, un changement de cap professionnel en plein confinement

Le confinement lui a fait sauter le pas : Isabelle Chardin, une habitante de Leintrey (Meurthe-et-Moselle) vend depuis plus d'un mois ses pâtés lorrains, tourtes et quiches lorraines sur les marchés. Auparavant, elle était auxiliaire vétérinaire.

Elle était auxiliaire vétérinaire depuis l'âge de 20 ans. Puis assistante commerciale dans une usine. A 38 ans, Isabelle Chardin a décidé de voler de ses propres ailes et de créer son entreprise, "Lorraine Gourmande". Depuis le début du mois de novembre, cette habitante de Leintrey (Meurthe-et-Moselle) cuisine des quiches lorraines, des tourtes et autres pâtés lorrains, les livre sur commande ou les vend sur les marchés de Blâmont (mercredi), Neuves-Maisons (samedi) et Sarrebourg (mardi, vendredi).

"L'ambiance des marchés me plaît vraiment", confie la jeune femme. "Les gens viennent parce qu'ils en ont envie, c'est un échange très sympathique et très humain. La cuisine me plaît aussi énormément !" Le premier confinement a joué dans ce virage professionnel : "Principalement au niveau de l'organisation du temps de travail même si en étant à mon propre compte, je fais plus d'heures ! Mais j'organise mes journées comme j'en ai besoin par rapport à mon fils de 9 ans, mes loisirs. Je ne travaillais plus pendant le confinement, j'étais en chômage partiel. Ça a été déclencheur".

Sur les marchés, les pâtés et tourtes sont cuits sur place - Facebook Lorraine Gourmande

"Ravie de me lever tous les matins"

Quel premier bilan après un mois de "nouvelle vie" ? "Ça se passe très très bien ! Les gens sont vraiment accueillants, j'ai déjà des gens que je revois toutes les semaines." Isabelle Chardin, enchantée. "Pour l'instant, je suis ravie de me lever tous les matins. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'on passe assez de temps au travail et la vie passe assez vite. Je suis ravie de ce changement qui pourtant a commencé dans un contexte assez compliqué. Donc, je pense que ça augure que du positif pour l'avenir !"

Lorraine Gourmande va bientôt élargir sa palette. Aux spécialités salés vont bientôt s'ajouter des propositions sucrées : chaussons aux pommes et tartes, le tout confectionné avec les pommes d'un ami vosgien d'Isabelle.

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?