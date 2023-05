La Nouvelle éco : Éloïse Gernez a quitté Paris pour tenir un salon de thé à Meillant

Place du pavé, à deux pas du château de Meillant, impossible de rater le Café Totem avec sa terrasse fleurie et ombragée. La gérante, Éloïse Gernez, 30 ans y accueille les clients depuis début avril. “Je propose des boissons chaudes et froides et de la petite restauration : des salades composées, des cakes salés, des quiches, des pâtisseries notamment des clafoutis, ainsi que des brunchs les week-ends. Tout est fait maison”, précise-t-elle.

Un coup de cœur

C’est une petite annonce sur le site SOS Village qui a conduit la jeune femme dans le Berry. En quête de calme et de verdure, Éloïse Gernez a revendu un café qu’elle tenait depuis cinq ans dans le 11e arrondissement à Paris pour se lancer dans cette nouvelle aventure. “J’ai eu un coup de cœur pour le lieu et son potentiel avec la réouverture du château qui était fermé depuis quatre ans”, explique-t-elle. Si les visiteurs du château constituent une grande partie de sa clientèle, elle espère aussi toucher la population de Meillant et des environs et contribuer à faire vivre le commerce local.

L'établissement dispose d'une grande terrasse séparée de la route par un mur. - Café Totem

Le Café Totem, dont les murs appartiennent au propriétaire du château, est ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 h à 18 h et dès 9 h le week-end. Il s’agit d’un établissement saisonnier. Il refermera ses portes en octobre en même temps que le château.