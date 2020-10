La Nouvelle Eco : Elysée Cosmétiques à Forbach cartonne avec son gel hydroalcoolique en spray

Elle fête ses 25 ans cette année, et quelle année... L'usine Elysée Cosmétiques, qui emploie entre 250 et 300 salariés selon l'ampleur de l'activité à Forbach, a réussi à s'adapter à la demande de produits de désinfection des mains, avec la pandémie de Covid-19.

L'usine Elysée Cosmétiques à Forbach fabrique depuis un quart de siècle des aérosols d'hygiène et de produits de beauté, comme les mousses coiffantes ou les déodorants. Mais avec la crise sanitaire, l'entreprise a développé une nouvelle gamme de produits, sous la marque Olysée : du gel hydroalcoolique en spray. C'est un carton dans le monde entier. Et c'est ce qui va sauver l'année de l'usine, alors qu'avec le confinement, on pouvait craindre un effondrement du chiffre d'affaires.

Réactivité dès le début de l'épidémie

Le marché de l'hygiène des mains et de la lutte contre les virus est une opportunité qu'a su saisir l'entreprise. Ce format sous forme de spray a séduit les clients, dans le monde entier. C'est d'ailleurs la renommée de la société mosellane, depuis plusieurs années, sur les marchés asiatiques, qui a permis à Elysée Cosmétiques d'être réactive au début de la pandémie. "Notre marque Olysée est déjà présente en Chine, au Vitenam, en Corée du Sud, au Japon, explique Virginie Kokot-Michel, la directrice commerciale et marketing de l'entreprise. En janvier-février, nos clients asiatiques nous ont un peu donné l'alerte, en nous demandant si on savait faire des sprays de gel hydroalcoolique. On a tout de suite commencé à travailler sur ce type de produits, et à envoyer rapidement les premiers containers vers l'Asie. Quand la situation s'est dégradée en France et en Europe, nous étions déjà sur le pied de guerre".

On a quand même une bonne étoile au-dessus de nos têtes

L'année 2020 s'annonce donc tout à fait honorable pour l'entreprise forbachoise, alors qu'avec l'effondrement de l'économie mondiale, elle aurait pu y laisser des plumes. Elysée Cosmétiques espère produire 125 millions d'unités cette année, en hausse par rapport à l'année précédente.

La société, historiquement tournée vers la cosmétique, veut à l'avenir se positionner sur le marché des désinfectants pour les mains, mais sans négliger la notion de soin. Elle compte élargir sa gamme de produits, en proposant du savon ou des lingettes.

Retrouvez la Nouvelle Eco, tous les jours sur France Bleu Lorraine à 7h15 et dans le journal de midi.