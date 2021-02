La nouvelle éco : Emmanuelle Mayer a lancé sa revue déco

"C'était un vieux rêve un peu enfoui." Il y a un an, Emmanuelle Mayer, qui habite sur le plateau de Millevaches, commence à penser sérieusement à monter son propre magazine. La pandémie de covid-19 et le confinement ne l'arrêtent pas dans son élan. "Pendant le confinement j'ai commencé à réfléchir à la ligne éditoriale."

Quelques mois plus tard, le résultat est là : une revue publiée deux fois par an, 112 pages de reportages et de présentation d'objets autour de la décoration et de la maison. Des formats classiques, "mais sous l'angle éthique et éco-responsable, il y a des sélections d'objets éthiques et artisanaux."

C'est avec ce parti-pris éco-responsable qu'Emmanuelle Mayer veut différencier sa publication des autres revues déjà existantes, "dans un magazine classique il y a beaucoup d'objets présentés, c'est très conso, là j'ai essayé que ça le soit un peu moins."

Aujourd'hui le premier numéro de Manola, produit grâce au financement participatif, est disponible en ligne. Emmanuelle Mayer recherche désormais des distributeurs, notamment des concept-stores ou des magasins de décoration d'intérieur.