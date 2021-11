La nouvelle éco : l'emploi partagé, une tendance qui émerge selon le Gemme Hérault

Selon l'association du Gemme Hérault (Groupement d'employeurs multi-métiers), basée à Montpellier, l'emploi partagé est une tendance qui augmente, depuis le début de la crise sanitaire. C'est une nouvelle manière de travailler. Concrètement, c'est lorsque qu'au moins deux entreprises se "partagent" un salarié. Ça permet aux entreprises de recruter un profil dont elles ont besoin, mais pas à temps plein. Le salarié, lui, cumule plusieurs contrats.

Interview avec Barbara Atlan.

Qu'est-ce que l'emploi partagé?

Par exemple, vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un chargé de communication, sur un contrat de 12 heures par semaine. Vous n'arrivez pas à embaucher seul. Vous ne trouvez pas de profil sur ce temps de travail puisque c'est quand même un temps de travail relativement court et contraint. Et puis, vous avez une entreprise B sur le territoire, qui a également besoin de ce profil de chargé de communication sur un contrat de 18 heures par semaine.

Ils vont nous dire, voilà, je suis prêt à mutualiser ce salarié sur ce profil-là. Et comme ça, je peux à la fois me développer en interne, à la fois amener le salarié vers un emploi stable, durable, via un CDI ou CDD de longue durée, sur un temps de travail qui va tirer vers du temps plein.

Les entreprises qui font de l'emploi partagé sont dans quels secteurs?

Nous accueillons toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Par exemple, nos derniers adhérents sont issus du monde de l'édition, du monde de l'agroalimentaire, mais aussi du bâtiment, des travaux publics, de l'aménagement paysager, etc.

Aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'entreprises?

Aujourd'hui, nous avons une dizaine d'entreprises adhérentes au Gemme Hérault. Nous sommes un groupement d'employeurs relativement jeune puisque nous avons trois ans que le Covid-19 est passé par là. Donc, nous sommes en plein développement depuis la fin des confinements et surtout à partir de l'année 2022. Nous avons pour objectif de doubler nos adhérents utilisateurs.

Qu'est-ce que vous voulez dire par "le Covid-19 est passé par là"?

Forcément, avec les contraintes liées à l'embauche, liées au chômage partiel des entreprises sur le territoire, c'est très difficile pour elles de se projeter, même sur du temps partagé. Mais pour autant, nous avons dégagé des dynamiques, des tendances, puisque le Covid-19, selon nous, a accéléré de nombreuses mutations, que ce soit sur les envies de reconversion, sur le fait que les personnes ont aussi besoin de travailler à leur compte, sur le télétravail et aussi sur le temps partagé. En fait, beaucoup d'entreprises viennent nous voir parce qu'elles sont d'ores et déjà convaincues que cette nouvelle forme d'emploi, même si elle est novatrice, c'est bien la solution pour elles.

Interview avec Barbara Atlan, directrice du Gemme Hérault Copier

Qui sont les salariés qui choisissent l'emploi partagé? Réponse de Barbara Atlan Copier

Barbara Atlan, directrice du Gemme, remarque que les entreprises intéressées par l'emploi partagé sont très diverses. Copier

L'entreprise chercher des personnes qui exercent les métiers d'assistant administratif et de chargé de communication. Toutes les informations sont sur le site de l'association.