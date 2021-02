La nouvelle éco : en Ardèche, le marché de la piscine reste à flot grâce au covid

APF, Annonay Productions France, équipementier dans les piscines privées, connait une expansion de son activité. L'entreprise basée en Ardèche va agrandir plusieurs sites et embaucher des dizaines de personnes.

Le marché de la piscine ne coule pas. Bien au contraire. La preuve en est la bonne santé économique d'APF, Annonay Productions France, basée à Annonay. Le président du fabricant d'équipements pour piscine, Clément Chapaton, est revenu ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche sur une success story qui ne prend pas l'eau.

Une centaine d'embauches en 2021

Depuis le premier confinement en France, APF a eu une activité croissante explique Clément Chapaton : "Nous avons dû fermer 15 jours en mars mais ensuite il y a eu une très forte demande et ça continue en 2021". Pourquoi cet emballement pour la piscine ? "Je pense qu'avec le confinement il y a eu encore plus de sens à avoir du bien-être à la maison", rajoute le président.

L'entreprise travaille uniquement avec des professionnels. Elle vend notamment des liners auprès des piscinistes, eux aussi débordés depuis le début de la crise. En conséquence, il manque de la main-d'œuvre. "En 2020, nous avons embauché 30 CDI pour environ 70 salariés au total", précise Clément Chapaton.

Le site d'Annoncay va recruter environ 80 intérimaires d'ici un an et 150 personnes sur toute la France. Le site ardéchois va également s'agrandir avec une extension de 1.200 m² du bâtiment qui sera prêt d'ici un mois et demi. L'expansion est également prévue sur le site de Massay dans le Cher.