La nouvelle éco : en Ardèche, Luquet-Duranton met en boîtes le patrimoine de la République.

Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, visite ce vendredi matin l'usine Luquet-Duranton à Quintenas en Ardèche et particulièrement l'entité dont l'entreprise est propriétaire depuis quatre ans : Cauchard, spécialisée dans la fabrications de boîtes longues conservations pour le patrimoine publique, les archives. Deux géants du luxe, Hermès et LVMH, s'en servent par exemple pour conserver leurs dessins. Les discours du Président de la République sont également conservés dans ces emballages faits main, dont la matière reste secrète, mais qui sont fabriquées en partenariat avec Canson à Annonay. 17 salariés travaillent à Quintenas mais la fabrication mobilise 70 personnes dans des Esat (établissement et service d'aide par le travail) et centres d'aide par le travail. Avant le rachat par Luquet-Duranton, Cauchard était sur le point de disparaître. Si l'entreprise a cessé son activité durant le confinement, la production est revenue quasiment à un niveau égal d'avant la crise.

Max Braha-Lonchant, PDG de Luquet-Duranton, était invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

