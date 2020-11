La nouvelle éco : en Ardèche, Précia Molen résiste bien à la crise

Il y a aussi de bonnes nouvelles en matière économique. C'est le cas pour Précia Molen dont le chiffre d'affaires a bien résisté cette année : une hausse +9% au troisième trimestre malgré la crise sanitaire et le ralentissement de l'économie. Selon René Colombel, président du directoire de Précia Molen, l'entreprise a été portée par un bon carnet de commandes et par l'achat d'une entreprise en Lituanie qui enregistre de très bons résultats car ce pays a été très peu touché par la crise sanitaire.

Suffisamment de locaux pour protéger le personnel

Il y a eu des inquiétudes sérieuses au printemps lors du premier confinement : les 2 usines ardéchoises ont été fermées pendant 15 jours puis le personnel est revenu progressivement sur la base du volontariat. Désormais, pour ce deuxième confinement, Précia Molen fonctionne normalement. Les conditions sanitaires sont bien respectées grâce à la répartition des 250 salariés dans 9 bâtiments.

Certains sites dans le monde souffrent plus que d'autres

Dans les autres sites que possède la société dans le monde (7 usines et 3 ateliers), l'impact a été différent selon les pays. La situation la plus critique est localisée en Inde où l'usine en est déjà à 60 jours d'arrêt. Il y a eu du recul en Malaisie, au Royaume-uni et en Australie mais les autres implantations mondiales n'enregistrent pas de problème particulier.

Quelles perspectives pour 2021 ?

Jusqu'à présent, Précia Molen on avait un bon carnet de commandes. Mais il y a des incertitudes pour la suite : les industriels vont-ils passer commandes ? La société espère que le plan de relance du gouvernement va les inciter à continuer d'investir. Cela dépendra aussi de la durée du retour a la normale.

René Colombel, président du directoire de Précia Molen était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

René Colombel dans "la nouvelle éco"

