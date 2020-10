La nouvelle éco : le retour de la consigne en verre chez les commerçants avec le projet "En boîte le plat"

Dans le café Les Moumouss à Rennes, une pancarte a fait son apparition. "A emporter, demande une boîte en verre consignée", peut-on y lire. Ces boîtes en verre sont celles du projet "En boîte le plat", auquel Morgane Boyer participe. "On fait beaucoup de ventes à emporter car j'ai un petit local, avec l'hiver qui arrive, on va en faire davantage".

En verre pour un nettoyage optimal

Deux ingénieurs rennais sont à l'origine de ce projet, qui vient de Toulouse. Tristan Gaillard et Nicolas Monnot se sont rencontrés sur les bancs de l'INSA. "On s'est mis dessus avec Nicolas, en mars avant le confinement. On commençait, comme beaucoup de personnes, à vouloir donner du sens à notre travail et retrouver des valeurs." Avec le confinement, les espaces de restauration ont été très réduits et la vente à emporter s'est développée. "Cette période a été un catalyseur pour nous. On a senti une réelle demande quand on est allé au contact des commerçants."

L'objectif est de passer le cap des vingt commerçants partenaires d'ici décembre. © Radio France - Maxime Glorieux

Le principe est simple : le restaurateur propose une boîte en verre en échange d'une consigne de trois euros que le client peut récupérer au retour de la boîte rincée. Le lavage et séchage sont pris en charge par les deux rennais du projet "En boîte le pas" qui expliquent que le verre permet un nettoyage optimal.

20 commerces partenaires d'ici décembre

En une semaine, les deux rennais ont livré treize commerçants qui ont eux-mêmes servi une centaine de plats dans ces boîtes en verre. L'objectif est de passer le cap des 20 commerces partenaires d'ici décembre. "La force du service que l'on propose enlève aux commerçants la contrainte d'en racheter car les clients ne les ramènent pas, explique les deux fondateurs de la déclinaison rennaise. Nous, on les réapprovisionne avec notre vélo-cargo. Que le client la ramène maintenant ou trois mois plus tard, ce n'est pas grave et c'est un peu la philosophie du projet : cette boîte, le client la prend une fois mais s'il veut la réutiliser dans sa vie de tous les jours, pour nous c'est gagné."

Le but du projet est de populariser la consigne en verre, qui a disparu des habitudes des consommateurs en France. "Il y a une symbolique du verre que l'on veut remettre au goût du jour : nos grands-parents l'utilisaient pour la bouteille de lait, et nous on veut que cette boite Duralex récupère la symbolique de la consigne."

La liste des commerçants partenaires à Rennes : A table Capucine, Bistrot 48, Bottega Mathi, It's five o'clock somewhere, L'enchanté, Le rougailleur, Les clandestines, Les grands gamins, Les invisibles, Les moumouss, Petite nature, Stoïque et Tête de chou café.