La nouvelle éco - En Bourgogne, le réseau entreprendre accompagne plus de 300 entreprises depuis 20 ans

Le réseau Entreprendre Bourgogne s'apprête à fêter son 20e anniversaire et à entamer la nouvelle année dans de nouveaux locaux installés près du Parc de la Colombière à Dijon. En 20 ans, ce réseau a accompagné plus de 300 chefs d'entreprises qui ont créé ou sauvegarder 6 000 emplois.

C'est une très beau bilan dont peut se targuer le réseau Entreprendre Bourgogne à la veille de son 20e anniversaire. Créé en 2002, ce réseau de solidarité entre chefs d'entreprises a accompagné plus de 300 projets de création ou de reprises de sociétés, ce qui s'est aussi traduit par la création ou la sauvegarde de 6.000 emplois en Bourgogne. En 2022, la structure va s'installer dans de nouveaux locaux situés près du parc de la Colombière à Dijon. Entretien avec son directeur, Arnaud Gravel.

Arnaud Gravel, le directeur du Réseau Entreprendre Bourgogne

Le Réseau Entreprendre, qu'est ce que c'est?

Le Réseau Entreprendre Bourgogne, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a pour objectif d'accompagner des créateurs, des repreneurs et des entrepreneurs en phase de développement dès lors qu'ils créent de l'emploi et qu'ils sont établis sur le territoire bourguignon.

Comment fonctionne cette association?

C'est carrément un truc de fou, parce qu'en fait, le Réseau Entreprendre est composé d'environ 200 chefs d'entreprises qui choisissent de payer une cotisation, de donner de leur temps et de partager leur expérience, justement pour faire grandir et réussir les entrepreneurs qu'on va accompagner. Finalement, l'important c'est la personne avant tout. On va regarder si elle partage les même valeurs que nous, c'est à dire la solidarité et la réciprocité. Avant tout, on accompagne gratuitement des hommes et des femmes qui vont créer de la valeur ou de la ressource et qui vont donner un sens à leur action entrepreneuriale.

Chaque année, vous avez des lauréats, comment les choisissez vous ?

D'abord, on les rencontre. On regarde si la personne est accompagnée, et si elle a besoin d'accompagnement, si elle va créer de l'emploi et si elle est dans nos valeurs. Après, chaque porteur de projet est accompagné chaque mois par un chargé d'études qui, lui même, est membre de Réseau Entreprendre et va le guider, l'éclairer en tant que tel dans son parcours et pour la réalisation de son business plan. On arrive ensuite à une rencontre avec environ 5 chefs d'entreprises, c'est ce qu'on appelle les "rendez vous d'expertise". Après, il y a le comité d'engagement, devant une quinzaine de chefs d'entreprises, membres de réseau. Un porteur de projet va être "challenger" pendant une heure et demie. Suite à ça, il va devenir, ou non, lauréat et bénéficier d'un accompagnement à 360, individuel ou collectif et de l'ouverture à un réseau puisque le Réseau Entreprendre, c'est un réseau international qui comporte 15.000 chefs d'entreprises. Il y a aussi, derrière, un prêt d'honneur.

Y a t'il une évolution dans le profil des entreprises nouvellement créées ou des gens qui se lancent?

Oui, la crise sanitaire a fait évoluer les choses. On a moins de "tourisme de la création d'entreprise". Les gens ne viennent pas pour voir. Quand ils viennent frapper à notre porte, ils savent vraiment où ils veulent aller, et ce qu'ils veulent entreprendre. Et pour certains, ce sont des gens qui, par exemple, viennent de Paris et veulent changer de vie, veulent se poser, veulent un peu plus d'espace et, pour autant, rester connectés. Et la Bourgogne est un territoire parfait pour ça.

C'est l'heure des bilans de 2021 a t'elle été une bonne année?

2021, c'était une excellente année, avec peu ou prou 33 nouveaux lauréats, d'une part. Donc ça, c'est top! Et puis, d'autre part, avec de la création d'emplois, c'est quasiment 200 à 250 emplois aujourd'hui, créés ou sauvegardés à l'instant T parmi ces 33 lauréats, et au delà de ça, c'était une année dense, dans une période où chacun est concentré sur son activité pour diverses raisons, et pour bien s'assurer du soutien de nos membres.

Vous parlez de 33 lauréats, c'est plus que les années précédentes?

En tout cas, ça fait deux années qu'on est sur des niveaux inédits!

Des entreprises pérennes à long terme

Entreprendre Bourgogne accompagne depuis 20 ans, plus de 300 entreprises lauréates qui ont créé 6 000 emplois, avec un petit bémol. Le réseau n'accompagne pas les franchises, ni les commerces, sauf ceux qui vont créer plus de 5 à 15 emplois au cours des trois premières années. Certaines de ces entreprises sont toujours en contact avec le réseau entreprendre Bourgogne, car après avoir bénéficier de l'accompagnement, elles accompagnent à leur tour les nouveaux chefs d'entreprises. C'est la réciprocité, l'une des valeurs de l'association. "Aujourd'hui, je te donne et demain, tu donneras aux autres" résume ainsi Arnaud Gravel, le directeur du réseau Entreprendre Bourgogne. C'est ainsi que les taux de pérennité des entreprises atteint 90%, un taux bien supérieur à la moyenne.