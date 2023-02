La Nouvelle éco : en Brenne, Julien Thuault vient chez vous réparer votre voiture

Voilà bientôt un an que Julien Thuault, 31 ans, sillonne les routes à bord de son camion tout équipé. Né à Saint-Amand-Montrond, Julien Thuault a été mécanicien dans différents garages mais il avait depuis longtemps l’idée de se mettre à son compte. Début 2021, il s’installe à Vendœuvres avec son épouse. “Un jour, j’étais devant la télévision, je suis tombé sur un reportage sur la franchise RelaxAuto, une franchise spécialisée dans l'entretien et de la réparation automobile à domicile. C’était tout à fait dans l’esprit de ce que je voulais faire”, explique-t-il.

ⓘ Publicité

Julien Thuault a investi 60 000 euros dans un camion-atelier tout équipé, il a créé sa SARL et a débuté son activité en février dernier. La franchise lui a apporté son appui pour communiquer sur les réseaux sociaux. Julien Thuault se déplace sans frais dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour de Vendœuvres et sur l’agglomération castelroussine.

80% des interventions courantes

“La plupart du temps, c’est de l’entretien, de la révision : freinage, amortisseurs, distribution... Je suis en mesure de réaliser 80% des interventions et pour celles qui sont plus lourdes je dispose d’un local à Vendœuvres", précise-t-il.

Il travaille aussi bien pour les professionnels (qui représentent à ce jour un quart de sa clientèle) que pour des particuliers. “Je me rends dans les entreprises, pour elles, c’est un gain de temps”, souligne-t-il. Du côté des particuliers, dans ce secteur très rural, pas besoin d’attendre que le véhicule soit réparé pour pouvoir repartir avec. “Je trouve que c’est aussi plus transparent : le client est là, il voit ce que je fais, je lui explique. Récemment, je suis allé au domicile d’une personne handicapée. C’était plus facile pour elle. Il y a une notion de service.”

S’il ne roule pas sur l’or, l’activité a plutôt bien démarré. Son projet est maintenant d’ouvrir un garage à Vendœuvres, où il n’y en a plus depuis plusieurs années, en complément de son activité à domicile d’ici un à deux ans.