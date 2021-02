La nouvelle éco en Bretagne : des ruches dans votre entreprise, c'est possible avec BeeCause !

Du miel pour les salariés, et un geste pour l’environnement ! C’est ce qui motive les entreprises et les collectivités à louer des ruches à BeeCause, selon Gweltaz Nadan. En 2019, l’apiculteur a lancé son activité de location de ruches, en parallèle de la production de miel à Lorient. Et ça marche ! Cinq entreprises ont déjà fait appel à Beecause, dont un Intermarché et le siège du Crédit agricole à Vannes.

« L’abeille a une image positive », constate Gweltaz Nadan. Et elle fascine petits et grands : « souvent, des salariés m’accompagnent quand je vais m’occuper des ruches installées dans leur entreprise. Ils sont super contents de voir comment ça se passe à l’intérieur ! »

Sensibiliser à l’environnement

Gweltaz Nadan s’occupe de l’installation de la ruche et de la récolte de miel, qui est remise à l’entreprise locatrice. « Le miel est ensuite distribué aux salariés ». A travers ce système de location, l’apiculteur lorientais veut aussi sensibiliser le plus largement possible à la préservation de l’environnement. En plus de l’entretien, il propose des animations autour des abeilles aux structures qui le demandent.

Pour des raisons pratiques, Gweltaz Nadan limite l’installation de ses ruches au sud du Morbihan, jusqu’à Plouay. Les entreprises peuvent également sponsoriser un des ruchers de production de l’apiculteur. C’est notamment le cas du port de commerce de Lorient, qui va aussi installer des ruches dans les mois à venir.

Pour contacter Gweltaz Nadan, rendez-vous sur le site Internet de BeeCause ou directement au 06 46 01 80 22