La nouvelle éco : en Bretagne, les restaurants d'entreprise refont le plein

Depuis mercredi les cantines d'entreprises ont retrouvé un peu de normalité. La jauge est passée à 50% de la capacité du restaurant et maximum six personnes à table. Un soulagement pour beaucoup de salariés après plusieurs mois de déjeuners seuls devant l'ordinateur.

Par exemple au sein de la cantine d'entreprise d'une grande banque à Saint-Grégoire, au Nord de Rennes. Depuis le mercredi 9 juin, ils retrouvent des scènes du monde d'avant. Olivier est avec ses collègues, tous ensemble à table pour déjeuner. "On retrouve la convivialité. C'est plus sympa, plus détente." Ces derniers mois avec son équipe ils avaient pris d'autres habitudes. "On prenait à emporter, chacun à son poste de travail et finalement chacun en travaillant en même temps. C'était loin d'être idéal."

Un restaurant d'entreprise au siège d'une grande banque à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), au moment de la réouverture en jauge à 50%, le 10 juin 2021. © Radio France - Evan Lebastard

A la table Camille, elle aussi dans l'équipe. Ravie de retrouver le restaurant d'entreprise et enfin une vraie coupure. "Ça fait du bien. Ça permet d'apprendre à se connaître, d'échanger sur les dossiers sans être toujours dans la course entre les appels et les dossiers en cours, donc c'est plutôt sympa !" Le chef de cuisine, gérant du restaurant, c'est Christophe Brun. Il en est à sa dixième modification des règles depuis le début de la crise. "Beaucoup d'adaptation au dernier moment avec les nouvelles restrictions", reconnaît le chef. Enlever des tables, les remettre ... "On s'est adapté et finalement tout s'est très bien passé."

Toute une réorganisation

Depuis le 9 juin, c'est six à table mais pas de face à face ou de côte à côte. Les emplacements sont disposés en quinconce. Il y a de quoi s'y perdre un peu. "On a réduit la capacité du restaurant", explique Cédric Le Rohellec, responsable du groupe Elior en Bretagne, qui gère ce restaurant d'entreprise. "On a 96 places disponibles et on fait jusqu'à 250 couverts. C'est pour ça qu'on a proposé une offre à emporter." L'entreprise a elle aussi mis en place des mesures pour faciliter les déplacements. "Les collaborateurs ont des horaires par étages pour gérer le flux d'arrivée des convives de façon à éviter les temps d'attente."

Des imprévus d'organisation et donc une année forcément bousculée financièrement pour le groupe. "Dans notre modèle économique on n'avait pas intégré les nouveaux coûts impliqués par la crise sanitaire. Ce sont des éléments que l'on a partagé avec nos clients", explique Cédric Le Rohellec. "Ils nous accompagnent vraiment dans la mise en place de ces mesures."