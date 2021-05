La nouvelle éco en Bretagne : "Tout commence en Finistère" lance sa nouvelle collection

Quel est le point commun entre un sac en tissu brodé de bigoudènes et un baume aux algues ouessantines ? Ces deux produits forment la nouvelle collection "Tout commence en Finistère". La marque territoriale, lancée il y a dix ans par le conseil départemental du Finistère, a pour objectif de promouvoir des entreprises finistériennes éthiques, éco-responsables, qui privilégient les circuits courts. Ce sont la marque BreizhMod, qui produit en France et en Bretagne des textiles vendus dans les centres Leclerc, et l'entreprise de cosmétiques ouessantine Nividiskin qui sont mises en lumière dans cette nouvelle collection.

De l'emploi pérenne sur Ouessant

"Cela va nous apporter de la notoriété", se réjouit Guy Potier, gérant de Nividiskin. "Nous fêtons nos dix ans cette année. Actuellement, nous employons cinq extracteurs (d'algues) sur Ouessant. À terme, on espère développer de l'emploi pérenne sur l'île, qui en a bien besoin." Le partenariat avec BreizhMod existe, lui, depuis 2019. Ces marques ont été sélectionnées "parce qu'elles correspondent et portent nos valeurs : éthique et éco responsabilité", explique le président de "Tout commence en Finistère" Mickael Quernez.

Les entreprises versent une petite somme à "Tout commence en Finistère" sur les bénéfices des produits sélectionnés. En contrepartie, la marque assure leur promotion. Un accord avantageux pour BreizhMod et Nividiskin : selon un sondage de 2017, plus d'un Finistérien sur deux connaît la marque départementale, et son image est largement positive. "Tout commence en Finistère" s'appuie également sur plus de 1.500 "ambassadeurs" économiques, associatifs et culturels dans tout le département.