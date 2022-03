La nouvelle éco : en Corrèze, le fabriquant de chapeaux Chéri Bibi affiche de belles ambitions

"Chéri Bibi se porte bien" c'est l'entrée en matière de Mostafa Boussahaba, l'un des trois dirigeants de la petite entreprise de fabrication de chapeaux à Combressol en Haute Corrèze. . Il reconnait que les carnets de commande sont bien remplis et que ce n'est pas facile en ce moment de répondre à la demande. "Nous sommes obligés de refuser des clients car nous n'avons pas assez de personnel" explique le co-dirigeant de Chéri Bibi qui a repris l'entreprise avec 2 associés en juin dernier. Chéri Bibi travaille surtout pour le secteur de la haute couture.

Objectif : passer de 14 à 20 salariés en production

Et pourtant la petite entreprise corrézienne qui vient de recevoir une aide de 37 000 euros de la Région a déjà embauché 6 personnes ces derniers mois et elle envisage d'en embaucher 6 autres d'ici 2023. "Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément dans la couture mais nous les formons et les accompagnons pendant 6 mois au sein de l'entreprise" explique encore Mostafa Boussahaba. L'objectif est d'agrandir la petite entreprise à Combressol pour passer à 28 salariés l'année prochaine dont une vingtaine en production. Et visiblement le secteur du luxe se porte toujours très bien malgré le contexte actuel.

Chéri Bibi prospecte auprès du rugby français

Si dans les ateliers de Chéri bibi on fabrique surtout des chapeaux pour les femmes car c'est ce que demande essentiellement leur clientèle dans la haute couture, on peut aussi se diversifier. C'est dans ce sens que les nouveaux dirigeants prospectent. Ils ont déjà de belles perspectives d'avenir avec la fédération française de rugby avec qui ils sont en pourparlers pour la coupe du monde de 2023. "Lorsqu'un joueur de rugby est sélectionné nous fabriquons une cape c'est à dire une casquette pour sa première sélection en équipe de France, donc nous travaillons pour être des fournisseurs de la FFR et ensuite on est train de voir comment on peut travailler avec le consortium de la coupe du monde" précise encore Mostafa Boussahaba.