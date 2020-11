La nouvelle éco : en Corrèze on peut trouver son plat à emporter sur le site "emporte ton miam"

Carole Massié est fonctionnaire et surtout webmaster. Une compétence qu'elle a décidé de mettre au service des restaurateurs corréziens. C'est ainsi qu'elle a créé le site internet "emporte ton miam". Il s'agit d'une carte interactive recensant les restaurateurs proposant en cette période de confinement de la vente à emporter.

Un besoin de visibilité surtout en milieu rural

"J'avais envie d'aider en cette période" explique tout simplement Carole Massié quand on lui demande pourquoi elle a créé ce site. "Mon métier c'est webmaster donc à part faire des sites je ne sais pas trop comment aider autrement" précise la jeune femme. Une aide évidemment précieuse pour les restaurateurs qui ont plus que jamais besoin de visibilité en cette période surtout en milieu rural. "Peut-être que pour des restaurants en ville c'est un peu plus facile, il y a un peu plus de visibilité. mais c'est vrai que pour les restaurants qui sont perdus dans la campagne pour eux c'est très compliqué". Carole Massié espère donc que la visibilité qu'elle leur apporte les aidera un peu.

Provisoire et totalement gratuit

Une aide d'autant plus appréciée sans doute par les restaurateurs qu'elle est totalement gratuite pour eux. "Ce n'est pas du tout une démarche commerciale. C'est vraiment dans le souci d'aider" souligne la webmaster. Carole Massié propose même à ceux qui n'ont pas de site internet ou de page Facebook pour proposer leur menus à emporter de leur créer une page dédiée. Pour l'utilisateur c'est aussi gratuit. Il peut trouver sur la carte interactive son restaurant et de là aller sur le site de ce dernier pour commander. Le site emporte ton miam est provisoire : il devrait disparaître dès la réouverture des restaurants. Il recense déjà une cinquantaine de restaurants mais leur nombre augmente très régulièrement.

Contact Emporte ton miam sur Facebook

Adresse du site : emportetonmiam.fr