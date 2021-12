La nouvelle éco : en Côte-d’Or, cette entreprise stoppe l’isolement des personnes âgées grâce à la colocation

Et si rompre l’isolement des séniors passait par la colocation ? C’est la solution à laquelle veut croire la société Âges et vie, implantée à Besançon (Doubs). Elle emploie 24 personnes actuellement en Côte-d’Or, au sein de ses quatre établissements, d'Ahuy, Ouges, Perrigny-les-Dijon ou Saulon-la-Chapelle. Sur chacun de ces sites côte-d'oriens, deux maisons en colocation accueillent ces personnes âgées. Elles sont colocataires, c'est-à-dire qu’elles partagent ces maisons et qu’elles y vivent ensemble. Ces séniors sont quasiment en autonomie, mais peuvent bénéficier d’un accompagnement. La société Âges et vie ouvre en janvier 2022 une nouvelle colocation à Ruffey-les-Beaune. Est-ce le signe que ça marche ? On pose la question à Julien Comparet, responsable de la société Âges et vie.

France Bleu Bourgogne : à quoi servent ces colocations pour séniors ?

Julien Comparet : Ces colocations sont des lieux de vie pour les personnes âgées qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus vivre seules chez elles et qui ont besoin d’un accompagnement au quotidien. Elles peuvent rester dans leur commune et bénéficier d’une présence 24 heures sur 24. Il s'agit d'un accompagnement sur mesure : de l’aide au lever jusqu’au coucher, la toilette, le ménage, le linge, les animations et surtout des repas fait maison. Le fait d’être en colocation permet d’échanger avec sept autres colocataires, de vivre dans une petite communauté où tout le monde va se soucier du bien-être de l’autre.

Combien de logements sont proposés au sein de ces colocations ?

Au sein d’une colocation, on va trouver huit chambres. Il va y avoir deux colocations sur un même site. Par exemple, prochainement à Ruffey-les-Beaune, il y aura deux maisons avec huit chambres dans chacune des colocations.

Ca coûte combien pour ces personnes âgées ?

1.600 euros tout compris, ça va comprendre le loyer, les charges, les assurances, les frais alimentaires et tous les services à la personne.

Est-ce qu’il y a beaucoup de demande de leur part ?

Actuellement, aux alentours de Dijon, nous avons quatre colocations. Et ces quatre sites sont remplis complètement. Pour chacune de ces colocations, les 16 colocataires habitent dans les maisons : nous sommes donc au complet. Et on espère qu’il en sera de même pour nos deux établissements de Ruffey-les-Beaune. Nous sommes en ce moment en train de traiter les demandes.

Il y a donc de la demande, j’imagine que ça crée aussi des emplois ?

Oui effectivement, nous allons créer six emplois sur notre nouveau site. Deux auxiliaires de vie vont habiter sur place, il s’agit de la responsable de maison et son adjointe. Quatre autres auxiliaires interviendront dans la maison. Leur rôle est celui de « maîtresses de maison », elles vont s’occuper à la fois de l’aide au lever, au coucher, à la toilette, aux déplacements, à la préparation et à l’aide pour la prise des repas ou encore le ménage et l’entretien du linge.

Quels sont les projets futurs pour Âges et vie, dans le département de la Côte d’Or ?

Nous travaillons actuellement sur trois autres projets, qui sont actuellement plus ou moins terminés. Ils seront situés à Selongey, à Seurre et à Losne.

Informations pratiques