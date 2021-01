La nouvelle éco : le confinement et le couvre-feu profitent au moulin du Foulon en Côte-d'Or

Les confinements et couvre-feu dopent la vente de farine. À Arnay-sous-Vitteaux (Côte-d'Or), le moulin du Foulon voit de plus en plus de particuliers venir taper à sa porte.

La période de la galette des rois est presque terminée, la chandeleur est pour la semaine prochaine et le couvre feu à 18 heures nous laisse du temps pour faire du pain ou des gâteaux. Les producteurs de farine ont toujours le vent en poupe et la situation profite au "moulin du Foulon", une meunerie artisanale basée à Arnay-sous-Vitteaux (Côte-d'Or). Auréline Pitaval a 35 ans il vient de reprendre avec un associé ce moulin et produit de la farine de blé labellisée 100 % Côte-d'Or, et il confirme cet engouement : "Notre clientèle a évolué. Avant la crise sanitaire, on écoulait 90 % de notre production en boulangerie, et 10 % pour les particuliers. Aujourd'hui 20% de notre volume est acheté par des personnes qui viennent nous rendre visite au moulin, dans notre boutique libre-service.

Est-ce que la crainte d'un nouveau confinement accélère les demandes ?

On en est pas encore là, mais on sait que les épisodes précédents nous ont profité. Nos clients nous restent fidèles. C'est globalement des familles et des actifs.

La farine du Moulin de Foulon est produite avec du blé de la coopérative Leguy basée à Liernais. Au delà des particuliers, est-ce qu'il y a une demande des boulangers pour de la farine locale ?

Oui, surtout que nos sommes labellisés 100% Côte-d'Or, c'est une marque qui fonctionne bien, on a de plus en plus de demandes.

Est-ce que l'effet "consommer local" vous ouvre la porte des supérettes ou de grandes surfaces ?

Oui, on est maintenant présents dans les Super U autour de chez nous, et aussi à Auchan. On est optimistes pour 2021.