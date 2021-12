La Nouvelle éco : En Côte-d'Or, des formations pour devenir son propre patron

Et vous, avez vous envie de plaquer votre métier et de devenir votre propre patron ? La chambre des Métiers de Côte d'Or le constate. Nous sommes de plus en plus nombreux a créer notre propre activité. Le nombre de candidats à la micro-entreprise à augmenté de 4% depuis cette rentrée de septembre. La chambre des Métiers de Côte d'Or organise deux journées d'informations pour les personnes qui voudraient se lancer, ce sera le 16 et le 23 décembre , et si on vous en parle maintenant , c'est que ce vendredi 3 décembre est la dernière journée pour s'inscrire à ces sessions. On vous met tous les liens utiles en bas de cet article.

Comment ca se passe quand on veut créer son activité ? On pose la question à Stella Buerick, responsable économique a la Chambre des Métiers .

France Bleu Bourgogne : comment se traduit cet afflux de demandes ? C'est lié à la reprise économique ?

Stella Buerick : Ça se traduit chez nous par des visites de personnes qui ont un projet professionnel un peu différent, qui souhaitent créer une entreprise. Les secteurs les plus porteurs sont quand même souvent le transport, la livraison et aussi le bâtiment

Qu'est ce qui pousse les gens à se lancer, à créer leur activité?

Ça peut être tellement de choses. Ça peut être un projet de vie personnelle. Ça peut être une opportunité. La rencontre à un moment difficile de quelqu'un qui va vous faire vous donner envie de reprendre son entreprise, par exemple. Mais ça va être aussi, en ce moment, des opportunités liées à la fin d'un CDD. La fin d'une mission d'intérim. La crise sanitaire qui a permis aussi de se poser beaucoup de questions et de rebattre les cartes de notre projet professionnel.

Vous avez le sentiment que la crise a changé la donne ?

Ca a permis de pousser certaines portes un peu plus vite quand on voulait changer de métier, car là, on avait du temps pour y réfléchir !

Vous avez des sessions d'informations qui arrivent le 16 et le 23 décembre pour donner les premiers conseils. Qu'allez vous dire aux candidats ?

Alors ça, ce sont des petites formations qui durent deux jours, qui nous permettent de conseiller les porteurs de projets. Ca s'adresse essentiellement aux futurs micro-entrepreneurs. Donc c'est des petites entreprises individuelles avec un régime fiscal et social un peu particulier, un peu plus simplifié. Et donc, l'idée de ces deux jours de formation, c'est de les aider à comprendre quel sera leur quotidien, leurs obligations en termes de facturation, en termes de déclarations sociales, de dédramatiser un petit peu tout ce langage qu'on a autour de l'entreprise et qui est pas toujours commun à tout le monde. Quand on parle de TVA, de fiscalité, puis de tout le reste. Tous ces acronymes qu'on entend comme SCSI, Urssaf, on explique un peu tout ça.

Si vous aviez vous un dernier conseil pour aider les gens à franchir le pas, ce serait lequel?

Venez à la Chambre des métiers, on va en parler ensemble !

La plateforme numérique de service : https://www.artisanat-bfc.fr/

- Le standard : 03 80 63 13 53

- Une adresse mail : contact-s21@artisanat-bfc.fr

- Adresse : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté 65-69 Rue Daubenton - 21000 DIJON