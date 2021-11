La Nouvelle éco : En Côte-d'Or Géotec fait son trou dans le monde du forage

Voici une entreprise qui n'arrête pas de toucher le fond, et c'est pour cela qu'elle se porte bien. L'entreprise Géotec basée à Quetigny augmente son chiffre d'affaires cette année de 11% et compte désormais 750 salariés. On vous explique comment elle atteint des sommets en faisant des trous.

A Quetigny, la société Géotec n'arrête pas de grandir en faisant des trous. Il faut dire que c'est sa spécialité, depuis 50 ans , elle sonde les sols avant toute construction. Géotec compte une centaine de salariés à Quetigny et 650 autres en France , y compris outre-mer. Cette société de Bourgogne vient de racheter "Rocca E Terra" un de ses concurrents en Corse.

France Bleu Bourgogne: Géotec, est une entreprise de géotechnique, c'est quoi la géotechnique ?

Olivier Bargnoud, PDG de Géotec: La géotechnique, c'est l'ingénierie qui permet de déterminer comment on adapte une construction au sol et à son environnement. On détermine quelles fondations il faut pour construire un bâtiment ou un ouvrage, un ouvrage d'art, un pont, des éoliennes.

Votre groupe compte aujourd'hui 750 personnes. Vous venez de racheter une entreprise en Corse, "Rocca E Terra". Pourquoi est ce que ça marche aussi bien pour vous ?

On se développe depuis 50 ans maintenant. Pour la Corse c'était plus simple de racheter une société existante que d'aller s'implanter seul là-bas. On travaille sur toute la France, nos clients se sont à la fois des promoteurs, mais également des acteurs publics comme les mairies, les ministères, les régions. Nous sommes sur un marché très concurrentiel et on a à peu près 250 concurrents en France, mais on fait partie des trois leaders nationaux.

Olivier Barnoud PDG de Geotec - Geotec DR

Pourquoi est ce qu'un groupe dijonnais arrive à dominer le marché ?

Parce qu'on a su développer une activité proche des clients, avec la conception de nos matériels jusqu'à l'ingénierie, en passant par les sondages et le laboratoire. Donc, on a des machines conçues à Dijon qui permettent d'aller investiguer le sol jusqu'à une centaine de mètres de profondeur.

Aujourd'hui, quel est votre chiffre d'affaires ?

L'année dernière, nous avons réalisé 76 millions d'euros de chiffres d'affaires. Cette année, il devrait être à 85 millions d'euros, c'est donc une forte croissance encore en 2021.

Quand on regarde notre site Internet, on voit le développement de l'entreprise sur les cinquante dernières années, avec maintenant des filiales qui sont à La Réunion ou bien en Nouvelle-Calédonie. Votre dernier rachat, c'est cette entreprise en Corse. Est ce que ça se traduit aussi de l'emploi ici en Côte d'Or ?

Bien sûr. Le siège est donc toujours basé ici, à Dijon et emploie une centaine de personnes. Et on recrute en permanence sur sur Dijon et la région Bourgogne. Ca va d' ingénieur expert jusqu'à des métiers d'aide-sondeur, et là il ne faut aucune qualification. On peut vous former en interne . C'est ce que l'on fait régulièrement pour nos techniciens.

Laboratoire d'analyses chez Geotec - Geotec

Vous comptez 750 salariés. Pourrez-vous rester un groupe bourguignon., ou bien y-a-t 'il le risque de se faire racheter par une grosse société ?

On a l'avantage d'être un groupe familial fondé par mon père. Aujourd'hui, je le codirige avec mon frère, et l'on possède plus de 80 % du capital. Il y'a deux ans, on a ouvert notre capital aux salaries. Et je vous l'assure ,nous ne sommes pas à vendre.