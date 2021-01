La Nouvelle Eco: en Côte-d'Or les magasins de sports d'hiver entre hauts et bas

Qui a envie d'acheter des skis alpins et les chaussures qui vont avec ? Ce matériel s'entasse dans les rayons des magasins de sport et ne devrait pas trouver preneur cette année, puisque la fermeture des remontées mécaniques se prolonge.

"On a décidé de faire des remises de 25% sur ce matériel, en plus des soldes classiques" précise Olivier Pic, en charge du rayon "montagne" au magasin Décathlon de Quétigny. "Evidemment, on en vend peu actuellement. Nos pertes devraient toutefois rester limitées car ce matériel sera remis en vente l'hiver prochain, et puis on se rattrape sur d'autres articles. On a une forte demande pour les luges et les raquettes, ça ça part très vite. On ne va pas réorganiser nos rayons tout de suite, car dès la fin février, on bascule sur d'autres articles de sport de plein air."

Voila pourquoi les pertes restent "limitées" au Décathlon de Quetigny Copier

Visiblement, on change tous nos habitudes, car dans les massifs tout proches comme le Jura, la neige est bien là , et on a envie d'en profiter. alors cap sur la randonnée et le ski de fond.

"Mon chiffre d'affaires est en progression" -David Sirlange, gérant du magasin Millet à Dijon

A l'enseigne Millet, un magasin spécialisé montagne dans le centre de Dijon, David Sirlange le gérant garde le sourire:

David Sirlange, gérant du magasin Millet explique pourquoi il s'en sort bien Copier

"Les combinaisons de ski ne se vendent pas, mais j'ai de la demande pour le matériel de rando. Du coup, je vois de nouveaux clients que j’espère bien conserver. La période n'est pas néfaste pour moi, j'ai une progression à deux chiffres de mes ventes actuellement" précise-t-il sobrement. "Du coup, cette année, on a même pris une personne supplémentaire au magasin."