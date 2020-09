Un coup de balai aux idées reçues les Français font de plus en plus appel aux entreprises spécialisées pour embaucher une femme de ménage. Fini de les employer au noir. La tendance désormais est de faire appel à des sociétés comme Maison et Services qui organisait un grand job dating jeudi dernier.

La Nouvelle Éco en Côte-d'Or : "ne passez plus vos samedis et dimanches à faire le ménage"

Le réseau "Maison et Services" a lancé jeudi dernier un vaste job dating national... Le but recruter plus de 380 nouveaux collaborateurs en CDD ou en CDI à temps partiel. Dont 5 en Côte-d'Or. Des postes d'aides ménagères pour travailler aux domiciles de particuliers.

Un secteur qui recrute

A Dijon cette opération séduction a été relayée par le gérant de "Maison et Services" de la capitale des Ducs. David Néron emploie déjà une trentaine de salariés, il possède près de 200 clients et le chiffre d'affaire de son entreprise est de 500 000 euros par mois. Et sa société veut continuer à grandir.

Des clients qui ne veulent plus s'embêter avec le ménage

Mais au fait quel est le profil de ses clients ? "Ce sont souvent des couples de 40 à 50 ans avec un emploi et qui ont souvent un, deux ou trois enfants et qui n'ont plus envie de s'occuper du ménage le samedi ou le dimanche."

Plus envie d'embaucher quelqu'un au noir

Ceux qui recrutent leur femme de ménage dans ce genre d'entreprises spécialisées ont-ils définitivement tournés les dos à cette période pas si ancienne ou on payait ce "petit personnel" au noir ? Réponse de David Néron. "La motivation principale est en effet souvent de ne plus avoir envie de travailler comme cela, au noir -sourit _David Néron_- parce que le jour où il y a un problème, il y a un vrai problème !"

La "carotte financière"

Autre bonne raison d'embaucher une femme de ménage via ces sociétés spécialisées, la "carotte financière". "Il y a effectivement la défiscalisation à hauteur de 50% de nos prestations qui est très alléchante pour nos clients". Et puis évidemment "avec le travail trop prenant ou les enfants, il y a aussi le fait que _la plupart de nos clients n'ont plus le temps et préfèrent confier cette mission à des spécialistes_".

