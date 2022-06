La Nouvelle éco, en Côte-d'Or Sinter-Mat transforme la poudre de métal en recette à succès

Une entreprise de Montbard obtient 6 millions d'euros pour s'agrandir. C'est la belle histoire de Sinter-Mat, une PME de 21 salariés en plein essor. Elle a vu le jour en 2018, et son essor est fulgurant. Cette entreprise fabrique des pièces de précision en métal pour l'aéronautique, la bijouterie, l'armement et l'industrie. Le procédé de fabrication de ces pièces en métal a été conçu par un chercheur universitaire de Côte d'Or sur le campus de Dijon. Foad Naimi, le fondateur et président de cette PME possède un doctorat en métallurgie.

France Bleu Bourgogne: Donnez nous quelques exemples de vos productions

Foad Naimi, fondateur de Sinter-Mat : En horlogerie, ça va être la carrure ou la lunette de la montre. Au niveau aéronautique, ce sont des pièces de structure ou de moteurs. Pour la Défense, ce sont par exemple des plaques de blindage. Dans l'industrie, ce sont par exemple des têtes de forage pétroliers.

Vous partez de poudre pour fabriquer des objets ?

Oui, on utilise tout type de poudre. Pour obtenir un objet métallique, type carrure de montre, on va partir d'une poudre de métal. Mais cela peut être des céramiques, des carbures, des composites, des métaux précieux. On va venir les compacter sous l'effet de la température et de la contrainte. La recherche et le développement pour l'amener à l'échelle industrielle a été fait à Dijon.

Vous avez mis au point ce procédé à la Fac de Dijon et souhaité ensuite vous vous développer ici en Côte d'Or. C'était votre volonté de rester sur le territoire?

Je suis originaire de Venarey-les-Laumes donc l'idée, c'était d'aller s'installer au plus proche de mon domicile et de rester en lien avec l'université de Bourgogne pour la partie développement recherche.

Vous allez lever 6 millions d'euros pour développer votre entreprise. Comment est ce qu'on trouve cet argent?

Dans ce capital, on retrouve le ministère des Armées via son fonds géré par BPI, la banque d'investissement. Il y a Safran Venture et on a 60 % de nos clients qui sont à l'étranger. Donc on a aussi démontré que cette technologie pouvait intéresser des leaders mondiaux de filières d'extrusion car on produit des pièces pour le Mexique, le Brésil et bientôt l'Allemagne.

6 millions d'euros à l'échelle de votre budget, c'est une grosse augmentation de capital ?

Oui, c'est une grosse augmentation de capital qui va nous servir à déménager dans un hall industriel digne de ce nom. On va déménager sur l'ancienne usine de Vallourec Umbilicals, on va acheter un nouvel équipement et on va s'équiper d'un laboratoire de contrôle. C'est qu'aujourd'hui, on a des séries à faire.

Quelles sont vos perspectives ? Qu'est ce que vous imaginez dans les mois qui viennent, dans les mois, dans les années qui viennent?

Dans l'industrie, on va parler plutôt en année. Mais globalement, d'ici trois ans, on souhaite doubler notre effectif et installer la société comme leader dans le domaine de cette technologie au niveau européen.