La nouvelle éco : en Côte d'Or un projet de panneaux solaires au dessus des champs

Produire de l'énergie et du blé, en même temps, c'est la promesse de l'agrivoltaïsme. En clair, c'est l'installation de panneaux solaires au dessus des cultures agricoles, pour revendre ensuite l'électricité produite. En Côte d'Or, l'Alliance BFC qui regroupe les coopératives agricoles Dijon Céréales, Bourgogne du Sud et Terres Comtoises lance un projet à Verdonnet en Côte d'Or tandis que les travaux ont commencé pour un second en Haute-Saône. Deux projets d'expérimentation pour vérifier la viabilité technique et économique de l'agrivoltaïsme alors que l'alliance BFC souhaite à termes étendre ce concept sur 1 à 2 % des terres agricoles de la région. Christophe Richardot répond aux questions de France Bleu.

France Bleu Bourgogne : Christophe Richardot, en quoi consiste ces deux expérimentations ?

Christophe Richardot : Elle est importante justement pour mesurer toutes les capacités de ces panneaux, et notamment leurs capacités à protéger les cultures. On pourrait certainement être encore plus efficients en terme de qualité et de volume de production. Les panneaux peuvent s'incliner pour suivre le soleil, s'incliner pour protéger la culture en cas de grêle et trouver une position non inclinée, cette-fois ci pour laisser passer la pluie et irriguer les cultures.

Quel sera le retour économique pour les exploitants qui accueilleront ces panneaux ?

Sous ces panneaux on produit de l'alimentaire, soit de l'animal ou du végétal. Tous les engins agricoles peuvent se faufiler en dessous. Il y a un écartement de 27 mètres, donc on peut produire des céréales, du maïs, du colza, du soja, de la culture fruitière. En fait, on peut tout produire sous ce type de panneaux et simplement ça allie à la fois une production végétale sans avoir d'emprise au sol, donc on privilégie l'alimentaire et en parallèle, on a effectivement un revenu complémentaire lié à de la production d'énergie.

Cette énergie sera revendue ou alors elle servira à l'exploitant pour sa consommation ?

Non, l'exploitant sera rémunéré pour son travail et pour l'utilisation de sa parcelle avec une rémunération qui peut quasiment doubler le fruit de sa production. L'objectif est de trouver une rémunération pour l'exploitant par hectare et par an de 1 500 € pour l'exploitation. On double le revenu brut d'un hectare de production quand les conditions sont réunies.

La production d'énergie peut-elle devenir l'activité principale des agriculteurs ?

Non, c'est 2 % des surfaces sur toute la région. Donc on n'est pas sur des volumes gigantesques. On aura toujours 98 % des surfaces qui produiront, et qui produiront à plein de la production alimentaire. Et puis là, l'objectif pour nos organisations, c'est de préserver la production alimentaire sous ces panneaux.