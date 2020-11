Dans la nouvelle éco on part au chevet des animaux avec une vétérinaire qui s'est lancée dans les visites à domicile en Côte-d'Or. Anne-Sophie Cappio se déplace chaque jour pour soigner chiens chats et autres animaux exotiques, chez eux. Et avec le confinement, les appels sont très nombreux.

La nouvelle éco : en Côte-d'or, des appels plus nombreux pour Movingvet, une vétérinaire à domicile

Depuis trois semaines, et plus encore depuis le dernier confinement, les visites s’enchaînent pour Anne-Sophie Cappio. La jeune femme, vétérinaire, s'est lancée récemment dans le déplacement à domicile en lançant sa société, Movingvet. Basée à Clémencey (Côte-d'Or), la professionnelle vient soigner à domicile, chiens chats et autres animaux exotiques dans un rayon de 30 kilomètres.

Des règles sanitaires strictes

Si la situation sanitaire, l'a conforté dans son choix professionnel, Anne-Sophie Cappio reconnait que c'est aussi plus compliqué, "il faut penser à ne rien oublier pour les visites mais sur le respect des gestes barrière, c'est comme en cabinet, il faut avoir les masques, le gel hydroalcoolique et faire très attention."

"Pour le bien être des animaux et pour leurs propriétaires, venir à domicile, c'est plus simple" Anne-Sophie Cappio, vétérinaire à domicile

Pour les patients en revanche, c'est plus simple poursuit la docteure. "Le fait de venir à domicile permet moins de stress et puis c'est plus facile diagnostic de voir l'animal dans son environnement.

Besoin d'une présence animale

La crise sanitaire a eu d'autres effets. Le premier, c'est une demande plus grande d'adoption d'animaux de compagnie, en particulier pour les personnes isolées. "Pour combler la solitude et l'absence de proches près de soi,, de nombreux enfants encouragent leurs aînés à prendre un animal de compagnie" explique la vétérinaire.

Et beaucoup plus d'abandons aussi!

C'est le paradoxe, alors que les demandes d'adoption pour un animal de compagnie ont grimpé depuis le deuxième confinement, "il y a eu énormément d'abandons d'animaux, beaucoup de gens on eu peur avec le coronavirus." Alors Anne-Marie Cappio appelle à la raison, "n'écoutez pas tout ce qui se dit sur internet et n'abandonnez pas vos animaux, appelez d'abord votre vétérinaire pour vous renseigner. Car il n'y a aucune crainte à avoir", conclut la vétérinaire.