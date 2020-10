La nouvelle éco en Creuse avec un électricien tout juste installé

La pari de Parris Pierre-Louis est en passe d'être réussi. Cet électricien âgé de 30 ans a monté son entreprise au mois d'août. Il était même prévu que l'activité commence avant mais impossible pendant le confinement d'obtenir un rendez-vous auprès de la chambre de commerce ou de toute autre institution. Les coups de téléphone ne sont pas toujours suffisants.

C'est finalement en août que Pierre-Louis a lancé son entreprise sur le secteur de Saint-Sulpice-les-Champs et pour le moment les résultats sont encourageants. Entre les interventions d'urgence où il faut être réactif et les réparations ou installations qui ont pris du retard, il y a du travail. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien en Creuse et le secteur de Saint-Sulpice-les-Champs n'est pas très bien pourvu en électriciens.

Certes, il faut attendre un an avant de sortir le champagne mais il y a des perspectives intéressantes. Avec la Covid, des gens viennent s'installer en Creuse et rachètent des maisons. Autant de travail à effectuer par les artisans locaux électriciens ou autres.