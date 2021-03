La Nouvelle Eco en Dordogne : "Le Périgord fait le délice d'acquéreurs nationaux" assure un agent immobilier

Le Périgord fait toujours son petit effet ! Une agence immobilière de Mayenne, dans les Pays de la Loire, détient un bon catalogue de manoirs et de petits châteaux de Dordogne. Et les acheteurs ne manquent pas. Un des associés était notre invité ce jeudi matin.

Le boom des ventes de châteaux et de propriétés de prestige dans notre Nouvelle éco ce jeudi matin. Une agence immobilière spécialisée basée à Changé près de Laval vend des belles vieilles pierres, des châteaux, des manoirs et des demeures de caractère dans tout l'Ouest de la France et une bonne partie en Périgord. Elle a enregistré une hausse de 40% des ses ventes en 2020. L'un des 3 associés du cabinet Le Nail était l'invité de France Bleu Périgord ce matin.

"Une région magnifique"

"Le Périgord pour nous c'est une région magnifique, connue pour sa gastronomie et surtout pour la très belle couleur de sa pierre" explique François-Xavier Le Nail. "Ce département fait le délice d'acquéreurs nationaux et internationaux qui ont le souhait de venir s'y installer" poursuit-il. Selon François-Xavier Le Nail, "la vente de belles propriétés, c'est notre pain quotidien. Avec de l'Histoire, de la jolie nature".

On vend du beau et de l'ancien - François-Xavier Le Nail

"La crise s'est répercutée sur notre activité"

Cette année a été une année forcément particulière pour cette agence. Le confinement a eu des conséquences sur leur activité : "Des gens concentrés dans des grandes métropoles ont réalisé que télétravailler c'était simple. Beaucoup de gens ont précipité leurs décisions d'acquisition pour aller dans de beaux endroits avec de l'espace, pas de contrainte horaire, une tablette sur les genoux à l'ombre d'un noyer. des conditions bien meilleures que dans une tour à la Défense !" indique l'agent immobilier. "Le Périgord est recherché, il l'est depuis toujours. Il l'est encore plus en ce moment".

L'agence a vendu récemment une propriété de 500 mètres carrés au bord de la rivière. C'est un Allemand qui a décroché cette superbe maison.