Une entreprise - et ses 90 salariés - déménage en Périgord. Transport Route Service a décidé de déménager de Brive à la zone d'activité de Terrasson, en inaugurant son nouveau dépôt vendredi. Et elle va recruter en Dordogne. Son patron François Massanes était l'invité de La nouvelle éco ce mardi.

La nouvelle éco en Dordogne : une entreprise de transports installe 90 emplois à Terrasson et va recruter

Le déménagement n'est pas si gros, une vingtaine de kilomètres à peine, mais, en passant de Brive à Terrasson, l'entreprise Transport Route Service emmène ses 90 emplois de la Corrèze à la Dordogne. Spécialisée dans le transport de produits pour la maison, telles que les fenêtres, pergolas et portes vitrées, elle a inauguré vendredi son septième dépôt en France, en reprenant une ancienne usine de la zone d'activité de Terrasson.

"Nombre de nos salariés habituaient déjà dans le Terrassonnais", explique le patron de cette entreprise, François Massanes, invité de La nouvelle éco sur France Bleu Périgord ce mardi 22 février. Il souhaitait s'agrandir et "l'idée de réhabiliter une ancienne usine plutôt que de construire un bâtiment neuf nous a séduit", explique-t-il. Et puis pour choisir Terrasson, il a aussi rencontré une "forte implication des élus locaux et de la communauté de communes. C'est bien la première fois qu'on était accueilli de la sorte", sourit-il.

L'entreprise a déjà embauché 20 personnes sur le Terrassonnais, il nous en manque encore une dizaine

Et c'est donc le Terrassonnais qui a accueilli cet investissement d'1,7 million d'euros qu'a versé l'entreprise pour financer son déménagement. "L'entreprise a déjà embauché 20 personnes sur le Terrassonnais, il nous en manque encore une dizaine pour arriver à 105 environ", énumère François Massanes. Et ça n'est peut-être pas fini puisque "le dépôt a une capacité de 140-150 personnes" souligne-t-il.

L'entreprise cherche surtout des conducteurs poids lourd. "On embauche des conducteurs et nous en formons, y compris ceux qui n'ont pas le permis poids lourd", dit François Massanes, qui cherche aussi des aides-livreurs et des agents de quais. Pour des salaires "au dessus du Smic", compris entre 10,70 € de l'heure pour pour les aides livreurs à 11,50 € pour les conducteurs.

