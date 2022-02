La Nouvelle éco en Dordogne : "davantage de consommation" grâce au plafond à 38 euros des tickets restaurant

Le plafond des tickets restaurant reste à 38 euros, et ne redescendra pas à 19, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire mercredi. Pour l'évoquer, Samuel Duval, gérant de deux restaurants à Périgueux et administrateur de l'Umih 24 était l'invité de La nouvelle éco.

Jusqu'au mois de juin, vous pourrez toujours payer 38 euros au restaurant avec vos tickets restaurant. Leur plafond quotidien était censé redescendre à 19 euros, mais le doublement a été prolongé jusqu'à la fin juin par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. "Ca apporte davantage de consommation dans nos établissements", salue ce mercredi sur France Bleu Périgord Samuel Duval. Gérant du Buffet de la gare et du Marathon, à Périgueux et administrateur de l'Umih 24, le principal syndicat de la restauration et de l'hôtellerie.

Une mesure que Bruno Le Maire a prise invoquant le fait que les restaurateurs "ont encore été pénalisés les semaines dernières". "On s'y retrouve un petit peu. On n'a pas encore récupéré toute la clientèle d'avant crise sanitaire. Mais ça revient, les gens sont maintenant bien habitués au pass vaccinal", témoigne Samuel Duval. Avec la fin du port du masque le 28 février dans les lieux, dont les restaurants, soumis au pass vaccinal, "les gens seront davantage présents" espère-t-il.

Administrateur à l'Umih, Samuel Duval a aussi évoqué, ce jeudi, la fréquentation touristique en Périgord, alors que les vacances scolaires se terminent ce dimanche 27 février en Dordogne, et se prolongent une semaine de plus pour la zone C, celle, notamment de l'Île-de-France. Dans le Périgord, il parle de "fréquentation en baisse par rapport aux autres années", même si elle reste difficile à quantifier.

