La Nouvelle Éco en Dordogne : 180.000 oies naissent chaque année dans ce couvoir du Sarladais

Dans cette maternité pour oisons de Prats-de-Carlux (Dordogne) passent 180.000 œufs par an. Ce sont des éleveurs du Périgord Noir, six adhérents de la coopérative, qui les apportent : "Une fois par semaine, les œufs entrent au couvoir, s'en suit une mise en incubation à, une température bien précise. 30 jours plus tard, on les retrouvera au stade d'oisons d'un jour et c'est le moment où ils quittent le couvoir" explique François de Bortoli.

Les destinations d'élevage sont multiples : le Périgord bien sûr, le Sud-Ouest et plus ponctuellement dans d'autres pays d'Europe. Alors pourquoi les œufs ne sont pas directement couver par les oies dans les élevages ? "Un oiseau quand il se met à couver, il ne pond plus donc c'est une question de productivité. L'objectif, c'est de produire des œufs en quantité pour rémunérer un producteur".