La Nouvelle Eco en Dordogne : à Azerat, l'entreprise Vesunna produit des extraits de bourgeons artisanaux

Connaissez-vous la gemmothérapie? A Azerat en Dordogne, un atelier d'herboristerie en a fait sa spécialité. Vesunna élabore et commercialise des compléments alimentaires à base de bourgeons et de jeunes plantes. "La gemmothérapie est un domaine de la phytothérapie explique Nathalie Néaud, cogérante de Vesunna. Les bourgeons contiennent des cellules souches qui, au printemps, vont se différencier en feuilles ou en rameaux. Ce qui fait que le bourgeon, au printemps, va contenir tous les principes actifs de la plante en devenir, ce qui en fait un composé très complet. Il contient notamment tous ces principes actifs, mais également de l'eau. L'eau qui va être le véhicule de ces principes et le véhicule de l'énergie".

35 bourgeons ou jeunes pousses différents

"Vesunna transforme et commercialise pas moins de 35 bourgeons ou jeunes pousses différents précise Nathalie Néaud. "Le tilleul, l'aubépine mais également des arbres moins connus comme l'aulne glutineux et des arbres qui nous entourent beaucoup en Dordogne. Le chêne, le chêne, le châtaignier, etc." Nous récoltons majoritairement nos bourgeons en sauvage, autour de chez nous le plus souvent, mais nous avons trois plantes qui ne sont pas récoltées en sauvage: la vigne, le noyer et donc les bourgeons de cassis". La cueillette des bourgeons commence fin février avec le cassis et se poursuit jusqu'en mai avec le séquoia.

Derrière, il nous a fallu pour cette première année, créer notre site Internetpoursuit Nathalie Néaud, créer nos étiquettes, déclarer nos bourgeons et nos produits à la DGCCRF parce qu'ils sont tous validés par la DGCCRF. Et maintenant, nous avons lancé la commercialisation".