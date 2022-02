La nouvelle éco en Dordogne : à la boîte de nuit l'Eden, "on voit enfin le bout du tunnel"

"On voit enfin le bout du tunnel". Invité de La nouvelle éco sur France Bleu Périgord, ce mercredi 16 février, Thomas Pontois a fait part de son soulagement. Sa boîte de nuit, l'Éden, entre Brantôme et Saint-Crépin de Richemont, a le droit, comme les autres, de rouvrir à partir de ce mercredi 16 février. Les discothèques étaient fermées depuis le 10 décembre, et n'ont pu ouvrir que pendant cinq mois en deux ans, depuis le début de la pandémie. Une réouverture sans masque à l'intérieur, mais soumise au respect du pass vaccinal.

L'Eden, lui, attendra vendredi pour rouvrir. "On a un petit peu de route [plus d'une demie heure de Périgueux], les gens font déjà l'effort de venir deux fois par semaine", explique son gérant. Mais vendredi, "il faudra arriver tôt", dans ce club qui peut accueillir 300 personnes, alors que les tables sont déjà réservées.

Ce n'est pas une situation catastrophique, ça aurait pu être pire

Le défi s'annonce économique, d'autant que Thomas Pontois a racheté la discothèque pendant le premier confinement, "donc on n'a pas eu d'aides pendant la première période de fermeture." Après trois mois d'ouverture entre septembre et décembre, il "repart à zéro. Ce n'est pas une situation catastrophique, ça aurait pu être pire si cela avait duré". "On savait très bien que les aides de l'État n'allaient pas arriver de suite", poursuit le gérant.

Cette réouverture pourrait bien être la dernière, et les boîtes de nuit ne plus refermer. Thomas Pontois le "pense. Les beau jours arrivent, après je ne sais pas ce qui va se passer cet hiver". En attendant, et dès vendredi, "on va profiter de chaque week-end comme si c'était le dernier", assure-t-il.

