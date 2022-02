La nouvelle éco en Dordogne : à la Saint-Valentin "maintenant, des vieilles dames viennent" acheter un sex-toy

Pour la Saint-Valentin, aujourd'hui, on offre presque autant de sex-toys que de fleurs le 14 février. Le gérant de la Love Boutique à Périgueux, Bertrand Peyrebrune est venu nous en parler dans la Nouvelle éco ce lundi sur France Bleu Périgord.

Une personne sur trois de moins de 44 ans aimerait un sextoy comme cadeau de Saint-Valentin, selon une étude Kantar pour la boutique Passage du désir. Le signe que ce genre d'achats est moins tabou, que ce soit au quotidien ou pour cette date spécifique du 14 février. À Périgueux, le gérant de la Love Boutique, rue Condé, Bertrand Peyrebrune a effectivement constaté "quelques grosses journées. Les plus prévoyants ont fait des achats en fin de semaine", a-t-il dit ce lundi sur France Bleu Périgord.

Avec quelques petits changements dans le type d'achat. "Pour la Saint-Valentin, ce sont des cadeaux pour faire plaisir", dit-il, comme les huiles de massage par exemple, là, où, d'habitude, tout au long de l'année, ce sont des achats pour se faire plaisir à soi-même. Et le gérant de la boutique constate bien une envie d'érotisme chez les jeunes. "On a énormément de jeunes qui passent. Parfois, ils n'achètent rien, mais ils se renseignent, ils regardent", explique le patron de la Love Boutique.

Mais il a, en tout cas, constaté le changement dans le marché, et constaté qu'il y avait "beaucoup moins" de tabous qu'il y a deux décennies. "On a vu une évolution sur 19 ans, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, ça a complétement changé, c'est ouvert à tous les âges, tous les milieux sociaux. Aujourd'hui, on a des veuilles dames qui viennent, c'aurait été inimaginable il y quelques années", constate Bertrand Peyrebrune.

