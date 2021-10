La Nouvelle éco en Dordogne : à Montignac-Lascaux, la distillerie de l'Ort produit du gin du Périgord

A Montignac-Lascaux en Dordogne, un frère et une sœur LoÎs et Nolwenn Gauthier ont installé il y a quelques mois une distillerie dans la ferme abandonnée de leurs grand-parents. Ils y produisent un gin aromatique, artisanal et bio.

Vous connaissiez les micro-brasseries ? Voila désormais que se développent les micro-distilleries! A Montignac-Lascaux en Dordogne, il y a quelques mois, Nolwenn et Loïs Gauthier ont installé dans l'ancienne ferme de leurs grands-parents , la distillerie de l'Ort, une distillerie de gin. Nolwenn termine actuellement une thèse à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris et travaille sur des thématiques qui l'ont amenée à cette distillerie puisqu'elle travaillait sur la transition agroécologique et l'installation en agriculture. Loïs a lui été maître distillateur de gin pendant quatre ans et demi en Angleterre.

Le retour en force du gin

Nolwenn et Loïs surfent le retour en grâce du gin. "C'est une boisson qui a connu un retour d'abord dans les pays anglosaxons explique Nolwenn Gauthier. Mais on voit également un retour aussi en France avec le développement des micro-distilleries depuis deux ou trois ans. C'est un produit qui est très intéressant parce qu'au delà de la base de genièvre, vous avez une infinité de possibles. Voilà qui donne vraiment libre cours à la créativité du distillateur. Avec ce spiritueux, on peut vraiment utiliser les saveurs de chaque territoire. Nous, c'est ce qui nous a poussés vers ce spiritueux et de vraiment mettre en valeur les les odeurs, les saveurs qu'on peut ressentir dans le Périgord, notamment en été".

Avec des herbes du jardin

Pour la confection de leur gin, Loïs et Nolwenn utilisent des plantes issues pour partie de leur jardin. "C'est une partie de notre production, précise Nolwenn Gauthier parce que pour l'instant, nous avons un petit jardin de mille mètres carrés où l'on produit plusieurs plantes aromatiques qui sont la base des saveurs de notre gin, notamment du romarin, du thym citron, de la marjolaine, de la lavande. Et ensuite, pour le reste des plantes, on se fournit auprès d'autres agriculteurs qui produisent des plantes aromatiques en agriculture biologique."

Des préoccupations environnementales

"L'enjeu était de créer une distillerie un peu expérimentale explique Nolwenn Gauthier. On a fait faire sur mesure un alambic par monsieur Lagorsse qui est dinandier, à Saint-Amand-de-Coly. On voulait que cet alambic fonctionne à l'énergie solaire. Il est donc connecté à des panneaux solaires ce qui nous permet de le chauffer au bain-marie. Cela présente un intérêt environnemental mais également un intérêt pour faire ressortir la qualité des spiritueux parce qu'on a une chauffe qui est très lente, qui est beaucoup mieux maîtrisée.

On recycle aussi l'eau du condensateur qui permet de refroidir le distillat pendant la distillation. Cela représente pratiquement un mètre cube d'eau par distillation. Donc ce n'est pas négligeable dans une région où on peut manquer d'eau. On produit nos plantes et donc nos spiritueux sont labellisés en agriculture biologique. On a un ensemble de petites choses comme ça qu'on essaye de mettre en place à notre échelle pour montrer que c'est possible de créer des spiritueux de qualité tout en étant soucieux de l'environnement.

Le gin de la distillerie de l'Ort est commercialisé notamment auprès des cavistes périgourdins.