La Nouvelle Eco en Dordogne : à Périgueux, une nouvelle boutique spécialisée dans la course à pied

Il n'y avait plus de boutique spécialisée de la course à pied depuis quelques années dans le centre de Périgueux. Installée fin mars, la boutique RRun devrait attirer les amateurs de la discipline. Sa patronne était l'invitée de la Nouvelle éco ce vendredi matin sur France Bleu Périgord.

RRun a ouvert fin mars avant de fermer quatre jours plus tard à cause du confinement

Avis aux amateurs de randonnéer et de course à pied et à tous ceux qui veulent s'y mettre, une nouvelle boutique spécialisée dans le running, RRun vient de s'installer dans le centre-ville de Périgueux (rue Denfert-Rochereau). Elle a ouvert le 31 mars dernier, mais pour quatre jours seulement, puisque le soir-même Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des commerces dits non-essentiels. La boutique pourrait donc rouvrir aux alentours de la mi-mai. Charlotte Hartman,la gérante a répondu à nos questions.

Vous avez dû fermer après quatre jours seulement d'ouverture. Comment vous vivez cette période ?

Je le vis en demi teinte. C'est à dire que l'enthousiasme de l'ouverture s'est vite estompé. Après, je suis de nature positive et ça aide beaucoup en ce moment.

Ouvrir une boutique de sport dans le centre ville, vous ne craignez pas trop la concurrence des centres commerciaux ?

J'ai le soutien des locaux des habitants du centre-ville qui se font une joie de retrouver une boutique spécialisée puisque il y en avait une, mais elle a fermé. Du coup, il y avait un manque qui se faisait ressentir et pas d'offre. Donc, j'ai bon espoir. Et puis, on n'est pas sur la même gamme de produits, on est sur un magasin spécialisé avec des produits plutôt techniques. Le cadre est plutôt familial. Il y a un lien de confiance qui est à tisser. Et j'ai bon espoir. Je garde le moral.

On sait que le centre ville de Périgueux se vide de ses commerçants. Vous n'avez pas peur que les acheteurs ne soient pas au rendez vous ?

Non, non, justement. J'ai dans l'optique d'aider la redynamisation du centre ville. C'est un projet qui a été mis en place par la mairie et justement, j'espère, j'espère endiguer une philosophie plutôt dynamique par rapport à ça et toujours toujours garder le côté positif.

C'est un magasin spécialisé mais est ce que c'est uniquement pour les pratiquants, aguerris ou pas?

Je ne veux surtout pas me fermer à une catégorie de coureurs puisque, justement, je peux accueillir aussi les marcheurs, les randonneurs triathlètes. Que ça soit du débutant au confirmé. Cela peut-être quelqu'un qui veut s'équiper au quotidien, ne serait-ce que pour marcher bien dans ses chaussures. Je pense que c'est important aujourd'hui. Le critère de la santé est mis en avant. Donc je souhaite toucher un maximum de public. La boutique n'est pas enfermée dans une catégorie bien particulière.

Vous avez des produits diététiques également ?

Oui, tout à fait. Je travaille avec une marque espagnole basée sur l'énergétique sportif. J'ai aussi une gamme Proroc Je pense que ça va parler à beaucoup.