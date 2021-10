La Nouvelle Éco en Dordogne : à Sarlat, "les délais ont explosé" chez Menuiseries et Tradition

"Nos clients arrivent avec un projet et nous travaillons à sa réalisation" : voici en quelques mots le travail quotidien de Fabrice Lefèvre et de ses équipes. Il est le gérant de Menuiseries et Tradition à Sarlat. Un deuxième magasin a ouvert il y a quelques mois à Sarlat.

Menuiseries et Tradition possède déjà un magasin à Larche entre Terrasson et Brive, spécialisé dans tout ce qui est fermeture de la maison. L'entreprise vient d'ouvrir une nouvelle boutique à Sarlat axée sur la décoration intérieure : "Il s'agit d'aménagements intérieurs en bois ou en acier, sur des extensions de vérandas, de pergolas. Nous leur créons un espace de vie unique. On est sur du sur-mesure. La seule limite que nous nous imposons c'est l'imagination de nos clients" explique Fabrice Lefèvre, le patron. Actuellement, le mariage bois/acier fonctionne du tonnerre.

Menuiseries et Tradition est fabricant et revendeur : "Nous achetons la matière première et nous fabriquons nous-même. Nous fabriquons des portes, des stores, des choses atypiques". L'entreprise est forcément confrontée à la pénurie de matériaux : "Nous étions inquiet sur la reprise et puis l'activité est bonne mais cependant nous avons des pénuries que nous n'avons jamais eu. Les délais sont passés de trois à quatre semaines à trois à quatre mois". Cette pénurie s'accompagne d'une explosion des prix : "Nous avons tenté de limité la hausse mais aujourd'hui nous sommes obligés de revoir nos devis. On est sur des augmentations de plus de deux chiffres, environ 15%" conclut Fabrice Lefèvre.