La Nouvelle éco : à l'école de management hôtelier de Savignac, des visio-conférences remplacent les forums

L'école supérieure de management hôtelier de Savignac-les-Eglises dispense ses cours en distanciel auprès de 370 élèves depuis le bac jusqu’à bac +5. Cette école de la Chambre de commerce et d’industrie forme au management dans l’hôtellerie, le tourisme et la restauration. Avec la crise sanitaire, l'école s'est organisée pour palier l'absence de forums ou de rencontres avec les entreprises.

Anaïs Blondy, responsable du pôle carrières à l'école de management hôtelier de Savignac Copier

A la place des forums qui sont normalement organisés, l'école de Savignac a décidé de mettre en place des visio-conférences : "On avait l'habitude et la chance de recevoir une soixantaine d’entreprises qui venaient recruter nos étudiants directement sur place. On a donc mis en place des master class virtuelles et les entreprises échangent virtuellement avec nos étudiants, leur proposent des stages et parlent avec eux du futur" explique Anaïs Blondy, la responsable carrière à l'école supérieure de management hôtelier de Savignac.

On demande de l'adaptabilité à nos étudiants, on a fait de même - Anaïs Blondy

"On organise tous les soirs des visios pendant une heure et une heure et demie avec nos entreprises. Nos étudiants candidatent auprès des entreprises et la plupart de nos élèves signent à la fin des conventions. Hier soir par exemple, nous étions avec le Club Med. La force de notre école, c'est vraiment son réseau. On a donc la chance d'avoir des entreprises qui jouent le jeu. Depuis le mois d'octobre, nous avons une entreprise quasiment tous les soirs qui se présente à nos étudiants".