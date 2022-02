La nouvelle éco en Dordogne : avec Wine Paris, les viticulteurs retrouvent les salons

C'est un évènement censé relancer les salons viticoles, après deux années difficiles : la filière française s'est retrouvée ce lundi au grand salon professionnel Wine Paris & Vinexpo, porte de Versailles à Paris, jusqu'à mercredi. L'édition 2022 réunit 2 800 exposants, pour le premier grand rendez-vous du secteur depuis le début de la pandémie début 2020. Parmi eux, 18 viticulteurs et négociants des vins de Bergerac et Duras, dont le château Belingard, à Pomport. Son propriétaire Laurent de Bosredon était l'invité de La nouvelle éco ce mercredi. "Ca faisait trois ans qu'on n'avait pas fait de salons, ça nous manquait beaucoup de ne plus avoir de contact direct avec la clientèle", se réjouit-il.

Réécouter La nouvelle éco de ce mardi 15 février. Copier

Wine Paris & Vinexpo, né de la fusion entre Vinexpo et Comexposium est venu remplacer le salon Vinexpo qui se tenait à Bordeaux tous les ans. Censé être un des leaders des salons mondiaux, face à l'Allemand ProWein, il avait été imaginé pour accueillir 80 000 visiteurs chaque année à Paris. Mais la première édition, en février 2020 avait été impactée par le début du Covid-19, et l'édition 2021 annulée. En 2022, l'organisateur espère 20 000 visiteurs.

On a tous été agréablement surpris par le bon nombre de visiteurs

Après une journée, "on a tous été agréablement surpris par le bon nombre de visiteurs", témoigne Laurent de Bosredon. Il constate quand même qu'il y avait "beaucoup moins de clients venant de très loin, mais beaucoup de client d'Europe du Nord et de l'Est", alors qu'il manquait "toute la partie asiatique".

Malgré le ticket d'entrée qui "coûte un bras, 6 000 euros pour trois jour de salon", "c'est l'endroit où il faut être" estime le propriétaire du château Belingard. Et la bonne date aussi, selon lui, alors qu'à Bordeaux le CIVB poussait pour un report, en attendant du mieux dans la situation sanitaire. "Le mois de février c'est le début de l'année pour le monde du vin, là que se créent les premiers courants commerciaux. Et quand on décale, on arrive après la bataille", estime Laurent de Bosredon.

La nouvelle éco, tous les jours sur France Bleu Périgord à 7h15