"La nouvelle éco" en Dordogne : broderies sur les masques interdites pour la Cigale Brodeuse

François Doucet, fondateur de l'entreprise de broderie "La cigale brodeuse" de Notre-Dame-de-Sanilhac était l'invité de l'émission "La nouvelle éco" ce mercredi matin sur France Bleu Périgord. Une entreprise qui fabrique des masques depuis le début de la crise du coronavirus :

Vous avez fabriquez jusqu'à 600 masques par jour au printemps dernier, est-ce qu'on peut parler de deuxième vague avec l'obligation de porter le masque en entreprise ? :

Une petite deuxième vague car maintenant on trouve beaucoup de masques un peu partout. Mais il y a quand même des gens et des entreprises en Dordogne qui sont attachés à la fabrication française, et l'activité repart un peu.

Quelles sont les entreprises qui commandent des masques ?

Des entreprises qui ont surtout des vertus plus écologiques qui pensent que le masque jetable n'est pas une bonne solution. Donc, ils préfèrent partir sur des masques tissus qu'on va pouvoir laver une cinquantaine de fois. C'est plus écologique, le coût est moindre. Vous achetez un masque jetable entre 40 et 50 centimes. On s'aperçoit que les masques lavable ont un coût de 10 à 15 centimes. Le masque lavable est plus chère à l'achat mais beaucoup moins chère sur le long terme.C'est une évidence. Sur le long terme, les entreprises sont gagnantes. Si vous devez fournir deux masques par jour à vos 40 salariés, ça va vite.

Vous aviez du embaucher au printemps, c'est le cas là aussi ?

Nous, on ne travaille qu'à la commande. Si on a des commandes suffisantes, je prends des intérimaires. Pour l'instant, on travaille avec l'équipe de la Cigale brodeuse où j'ai deux couturières professionnelles. Pour l'instant, ça passe. Si la demande augmente, on augmentera les effectifs.

Est ce que vous brodez les masques ?

Il faut se méfier parce qu'à partir du moment où vous brodez, vous faîtes des trous dans le tissus. C'est pas trop conseillé. Donc, j'ai ds partenaires avec qui on peut faire de la sérigraphie sur les masques pour des entreprises qui veulent "logotter" leurs masques. On peut mettre une broderie en haut à gauche, sur la première couche du tissus puisque nos masques sont en trois couches. Il y en a qui nous ont demandé des grosses broderies au milieu, on a refusé.